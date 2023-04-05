Коуч Борнмута – о дебюте Забарного: «Можем помочь ему восстановить уровень»

Тренер «Борнмута» Гарри О'Нилл прокомментировал дебют Ильи Забарного в матче перенесенного 7-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Он проделал много тяжелой работы. Конечно, это был долгий путь к нему, потому что провел последний матч еще в декабре (30 ноября против «Металлиста» – прим.). Это не идеальный вариант, когда центрбек вынужден выходить так поздно из-за травмы другого игрока. Мы рады, что он с нами. Теперь мы можем помочь ему восстановить уровень. На выходных нас ждет большой матч», – сказал тренер.

Отметим, что Илья вышел на поле на 85-й минуте, заменив Маркоса Сенеси.