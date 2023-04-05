Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Борнмута – о дебюте Забарного: «Можем помочь ему восстановить уровень»
Англия
05 апреля 2023, 13:20 |
758
0

Коуч Борнмута – о дебюте Забарного: «Можем помочь ему восстановить уровень»

Гарри О'Нилл уверен, что Илья еще себя покажет

05 апреля 2023, 13:20 |
758
0
Коуч Борнмута – о дебюте Забарного: «Можем помочь ему восстановить уровень»
ФК Борнмут. Илья Забарный

Тренер «Борнмута» Гарри О'Нилл прокомментировал дебют Ильи Забарного в матче перенесенного 7-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Он проделал много тяжелой работы. Конечно, это был долгий путь к нему, потому что провел последний матч еще в декабре (30 ноября против «Металлиста» – прим.). Это не идеальный вариант, когда центрбек вынужден выходить так поздно из-за травмы другого игрока. Мы рады, что он с нами. Теперь мы можем помочь ему восстановить уровень. На выходных нас ждет большой матч», – сказал тренер.

Отметим, что Илья вышел на поле на 85-й минуте, заменив Маркоса Сенеси.

По теме:
Юрген КЛОПП: «Найдем способ, как доставить проблемы Арсеналу»
Моуриньо пророчат возвращение в Челси
Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гари О'Нил чемпионат Англии по футболу дебют Брайтон Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный
Источник ФК Борнмут
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Футбол | 04 апреля 2023, 15:55 23
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб

Украинский хавбек может продолжить карьеру в «Милане»

Клуб Первой лиги сменил название
Футбол | 05 апреля 2023, 13:21 0
Клуб Первой лиги сменил название
Клуб Первой лиги сменил название

ФК «Чернигов» начал сотрудничество с местной Школой высшего спортивного мастерства

ДОЛГОПОЛОВ – о Финляндии в НАТО: «Никто из бункера не кричит, жим-жим?»
Теннис | 05.04.2023, 12:40
ДОЛГОПОЛОВ – о Финляндии в НАТО: «Никто из бункера не кричит, жим-жим?»
ДОЛГОПОЛОВ – о Финляндии в НАТО: «Никто из бункера не кричит, жим-жим?»
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
Футбол | 05.04.2023, 02:23
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
Нереализация синих, прагматизм красных. Челси и Ливерпуль сыграли вничью
Футбол | 04.04.2023, 23:55
Нереализация синих, прагматизм красных. Челси и Ливерпуль сыграли вничью
Нереализация синих, прагматизм красных. Челси и Ливерпуль сыграли вничью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
03.04.2023, 17:40 37
Футбол
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
04.04.2023, 05:03 9
Футбол
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
03.04.2023, 21:00 13
Бокс
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
03.04.2023, 17:20 17
Футбол
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
04.04.2023, 14:23 8
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
03.04.2023, 11:22 21
Футбол
Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне
Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне
04.04.2023, 00:48 27
Теннис
Валидольная концовка. Прометей с огромным трудом вышел в полуфинал ЛЭБЛ
Валидольная концовка. Прометей с огромным трудом вышел в полуфинал ЛЭБЛ
03.04.2023, 20:23 3
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности