Скандальный экс-бек Днепра в 36 лет нашел себе новую команду

36-летний левый экс-защитник «Днепра» Эжидио нашел себе новую команду в бразильской Серии В.

Ветеран подписал контракт с «Томбенсе», который финишировал на 14-м месте в лиге в минувшем сезоне.

Накануне Эжидио присоединился к своей новой команде, и будет вести подготовку к старту нового чемпионата.

Предыдущей командой Эжидио была «Куритиба», в рядах которой опытный защитник сыграл 21 матч в Серии А в рамках сезона-2022.

В Украине Эжидио известен благодаря скандальной истории его сотрудничества с «Днепром». В этот клуб бразилец перешел в январе 2015 года, но уже в конце марта, самовольно покинув Украину, подписал полноценное трудовое соглашение с «Палмейрасом».

Впоследствии «Днепр», «Палмейрас» и Эжидио были вовлечены в судебные разбирательства по этому поводу, которые украинская сторона проиграла. Спортивный арбитражный суд в Лозанне стал на сторону бразильского клуба и футболиста, посчитав, что тот имел полное право на расторжение контракта с «Днепром» в одностороннем порядке, после того, как украинцы накопили перед ним долг по зарплате за три месяца.