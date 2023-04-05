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WTA
05 апреля 2023, 11:50 | Обновлено 05 апреля 2023, 11:51
241
2

Элина СВИТОЛИНА: «С начала войны я собрала более $1 миллиона для Украины»

Украинская теннисистка – о том, чем помогает своей стране в непростое время

05 апреля 2023, 11:50 | Обновлено 05 апреля 2023, 11:51
241
2
Элина СВИТОЛИНА: «С начала войны я собрала более $1 миллиона для Украины»
F. Porcu/L'Équipe. Элина Свитолина

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как поддерживает свою страну во время войны с рф.

– Благодаря вашей деятельности ощущаете ли вы то, что стали спикером Украины на международной арене?
– Это мой долг. У меня есть эти возможности. Уехать в Украину, встретиться с президентом, пообщаться с людьми, которые защищают нашу страну. Быть одним из голосов Украины, который делится с другими историей моей страны, повышает осведомленность как можно большего количества людей, напоминает им, насколько в значительной помощи мы нуждаемся. Я делаю свой максимум с помощью тенниса. С начала войны я собрала более миллиона долларов для Украины и моего фонда. Я выполняю миссию ради моей страны и народа», – сказала Свитолина.

Недавно Свитолина провела благотворительный турнир в Чарльстоне.

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Элина Свитолина российско-украинская война
Источник L'Equipe
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Молодчинка!
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Всеволод Иващенко
"Для мого фонду" чи для України?? трохи є різниця
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