Элина СВИТОЛИНА: «С начала войны я собрала более $1 миллиона для Украины»

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как поддерживает свою страну во время войны с рф.

– Благодаря вашей деятельности ощущаете ли вы то, что стали спикером Украины на международной арене?

– Это мой долг. У меня есть эти возможности. Уехать в Украину, встретиться с президентом, пообщаться с людьми, которые защищают нашу страну. Быть одним из голосов Украины, который делится с другими историей моей страны, повышает осведомленность как можно большего количества людей, напоминает им, насколько в значительной помощи мы нуждаемся. Я делаю свой максимум с помощью тенниса. С начала войны я собрала более миллиона долларов для Украины и моего фонда. Я выполняю миссию ради моей страны и народа», – сказала Свитолина.

Недавно Свитолина провела благотворительный турнир в Чарльстоне.