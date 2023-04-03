ФОТО. Свитолина провела благотворительный турнир в Чарльстоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела благотворительный турнир перед стартом грунтовых соревнований серии WTA 500 в Чарльстоне (США).

Турнир назывался Tennis Plays for Peace pro-am и приходил при партнерстве Charleston Open и WTA Charities. Цель – собрать деньги для пострадавших от войны в Украине, а также для благотворительного фонда Элины Свитолиной.

В этом турнире приняли участие: украинка Ангелина Калинина, американки Алиша Паркс, Лорен Дэвис, Кэти Макнелли и Шелби Роджерс.

«Я очень благодарна всем игрокам и турниру за то, что мы сделали это. Очень важно продолжать помогать украинскому народу. Это действительно особенный момент, что мы можем помогать разными способами», – сказала Свитолина во время мероприятия.

Как сообщила Элина в своем Instagram, во время турнира удалось собрать $100 000:

«Война в Украине не закончена, и каждый из нас сражается на своем фронте и делает то, что может, по-своему. Слава Украине!», – написала Элина.

Отметим, что сегодня, 3 апреля, Свитолина проведет первый матч на уровне WTA спустя год. Первая соперница – Юлия Путинцева. Вот как Элина прокомментировала свое возвращение:

«Я скучала по зрителям. Выходить на корт и переживать эти моменты, этот азарт, мне этого очень не хватало. Это очень здорово – вернуться в Тур. Конечно, теперь все по-другому, но во многих отношениях это замечательно. Мне нравится быть здесь, в Чарльстоне. Я чувствую, что готова. Это будет долгий путь, чтобы вернуться туда, где я уже была, но я рада этому вызову».