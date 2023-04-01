Известна первая соперница Свитолиной на турнире в Чарльстоне

Состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне.

В первом раунде основы украинка Элина Свитолина сразится против предстаивтельницы Казахстана Юлии Путинцевой. Ранее украинка выиграла 6 из 8 очных встреч. Победительница встречи во втором круге сыграет против седьмой сеяной Екатерины Александровой.

Еще одна украинка Ангелина Калинина, которая получила 11-й номер посева от организаторов, на старте померится силами с Анной Калинской, у которой ранее выиграла два матча из трех.

Леся Цуренко в первом круге будет сражаться против соперницы из квалификации.