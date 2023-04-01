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WTA
01 апреля 2023, 22:45 | Обновлено 01 апреля 2023, 22:49
483
1

Известна первая соперница Свитолиной на турнире в Чарльстоне

Также в основе выступят Ангелина Калинина и Леся Цуренко

01 апреля 2023, 22:45 | Обновлено 01 апреля 2023, 22:49
483
1
Известна первая соперница Свитолиной на турнире в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне.

В первом раунде основы украинка Элина Свитолина сразится против предстаивтельницы Казахстана Юлии Путинцевой. Ранее украинка выиграла 6 из 8 очных встреч. Победительница встречи во втором круге сыграет против седьмой сеяной Екатерины Александровой.

Еще одна украинка Ангелина Калинина, которая получила 11-й номер посева от организаторов, на старте померится силами с Анной Калинской, у которой ранее выиграла два матча из трех.

Леся Цуренко в первом круге будет сражаться против соперницы из квалификации.

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Элина Свитолина Ангелина Калинина Леся Цуренко Юлия Путинцева Анна Калинская WTA Чарльстон
Источник Twitter
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Hater Is Here
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