28-летний зимний новичок Днепра-1 задумывался о завершении карьеры

28-летний левый фулбек «Днепра-1» Рональд Матаррита, который перебрался в украинский клуб в январе нынешнего года, рассказал, что месяц назад был близок к тому, чтобы решиться завершить карьеру.

«Мое мировоззрение еще месяц назад было полностью далеко от футбола из-за бесконечного количества ситуаций, но вот я здесь, и я все еще здесь… Теперь я могу только поблагодарить тех людей, которые меня не подвели».

«Сегодня я здесь, потому что, сам того не осознавая, у меня есть друзья, семья и люди, которые верят в меня больше, чем я сам… Мои агенты, мои физиотерапевты и их клиника, моя семья и мои близкие друзья, которые являются ее частью, и, наконец, также СК «Днепр-1» и его стремление дать мне пространство и время, необходимые для того, чтобы снова обрести правильный маршрут в карьере», — сказал Матаррита.

Отметим, что Матаррита лишь в конце марта вернулся к работе с основной командой «Днепра-1», и уже успел дебютировать за «спортклубовцев» в недавнем поединке УПЛ против «Металлиста 1925», сыграв 22 минуты.