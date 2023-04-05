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Кубок Германии
Бавария
04.04.2023 21:45 – FT 1 : 2
Фрайбург
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Германия
05 апреля 2023, 07:14 | Обновлено 05 апреля 2023, 07:16
882
0

Томас ТУХЕЛЬ: «Я несу ответственность»

Немецкий специалист – о неудаче «Баварии» в Кубке Германии

05 апреля 2023, 07:14 | Обновлено 05 апреля 2023, 07:16
882
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Я несу ответственность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал о причинах поражения подопечных от «Фрайбурга» (1:2) в четвертьфинале розыгрыша Кубка Германии.

«Фрайбург» забил два гола после двух ударов по воротам. Не помню у соперника других голевых моментов. У нас были хорошие возможности, но всегда чего-то не хватало: последнего паса, правильного решения, точности. Соперник оборонялся очень глубоко, поэтому нам не удавалось продолжать оказывать на них давление.

Мы повели в счете, затем еще имели 2-3 момента, особенно хорош был шанс у Томаса Мюллера. Но мы должны винить только себя. Вылететь из турнира на стадии четвертьфинала на своем поле – огромное разочарование.

Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Да, у моего тренерского штаба было мало времени, но я несу ответственность. Нам нужно проанализировать, что пошло не так и подготовиться к следующему матчу», – заявил Тухель.

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Томас Тухель Бавария Фрайбург Бавария - Фрайбург Кубок Германии по футболу
Источник Bayern & Germany
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