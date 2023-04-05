Томас ТУХЕЛЬ: «Я несу ответственность»
Немецкий специалист – о неудаче «Баварии» в Кубке Германии
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал о причинах поражения подопечных от «Фрайбурга» (1:2) в четвертьфинале розыгрыша Кубка Германии.
«Фрайбург» забил два гола после двух ударов по воротам. Не помню у соперника других голевых моментов. У нас были хорошие возможности, но всегда чего-то не хватало: последнего паса, правильного решения, точности. Соперник оборонялся очень глубоко, поэтому нам не удавалось продолжать оказывать на них давление.
Мы повели в счете, затем еще имели 2-3 момента, особенно хорош был шанс у Томаса Мюллера. Но мы должны винить только себя. Вылететь из турнира на стадии четвертьфинала на своем поле – огромное разочарование.
Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Да, у моего тренерского штаба было мало времени, но я несу ответственность. Нам нужно проанализировать, что пошло не так и подготовиться к следующему матчу», – заявил Тухель.
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