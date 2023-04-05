04.04.2023 21:45 – FT 1 : 2
Англия05 апреля 2023, 05:45 | Обновлено 05 апреля 2023, 06:06
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Лестер – Астон Вилла – 1:2. Победный гол Траоре. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор перенесенного матча 7-го тура АПЛ
05 апреля 2023, 05:45 | Обновлено 05 апреля 2023, 06:06
124
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4 апреля состоялся матч перенесенного 7-го тура чемпионата Англии.
«Лестер» на последних минутах упустил ничью. «Лисы» в домашнем матче против «Астон Виллы» на 70-й минуте остались в меньшинстве.
На 87-й минуте Бертран Траоре забил «Лестеру» и принес победу клубу из Бирмингема со счетом 2:1.
АПЛ. Перенесенный матч 7-го тура, 4 апреля
Лестер – Астон Вилла – 1:2
Голы: Барнс, 35 – Уоткинс, 24, Траоре, 87
Удаление: Дьюсбери-Холл, 70
Видеообзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Бертран Траоре (Астон Вилла).
70’
Кирман Дьюсбери-Холл (Лестер) получает красную карточку.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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