Лестер – Астон Вилла – 1:2. Победный гол Траоре. Видео голов и обзор

4 апреля состоялся матч перенесенного 7-го тура чемпионата Англии.

«Лестер» на последних минутах упустил ничью. «Лисы» в домашнем матче против «Астон Виллы» на 70-й минуте остались в меньшинстве.

На 87-й минуте Бертран Траоре забил «Лестеру» и принес победу клубу из Бирмингема со счетом 2:1.

АПЛ. Перенесенный матч 7-го тура, 4 апреля

Лестер – Астон Вилла – 1:2

Голы: Барнс, 35 – Уоткинс, 24, Траоре, 87

Удаление: Дьюсбери-Холл, 70

Видеообзор матча