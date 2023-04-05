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  4. Лестер – Астон Вилла – 1:2. Победный гол Траоре. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Лестер
04.04.2023 21:45 – FT 1 : 2
Астон Вилла
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Англия
05 апреля 2023, 05:45 | Обновлено 05 апреля 2023, 06:06
124
0

Лестер – Астон Вилла – 1:2. Победный гол Траоре. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 7-го тура АПЛ

05 апреля 2023, 05:45 | Обновлено 05 апреля 2023, 06:06
124
0
Лестер – Астон Вилла – 1:2. Победный гол Траоре. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

4 апреля состоялся матч перенесенного 7-го тура чемпионата Англии.

«Лестер» на последних минутах упустил ничью. «Лисы» в домашнем матче против «Астон Виллы» на 70-й минуте остались в меньшинстве.

На 87-й минуте Бертран Траоре забил «Лестеру» и принес победу клубу из Бирмингема со счетом 2:1.

АПЛ. Перенесенный матч 7-го тура, 4 апреля

Лестер – Астон Вилла – 1:2

Голы: Барнс, 35 – Уоткинс, 24, Траоре, 87

Удаление: Дьюсбери-Холл, 70

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Бертран Траоре (Астон Вилла).
70’
Кирман Дьюсбери-Холл (Лестер) получает красную карточку.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Лестер Астон Вилла Бертран Траоре
Источник Sport.ua
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