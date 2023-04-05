Испания05 апреля 2023, 02:34 | Обновлено 05 апреля 2023, 02:46
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Где смотреть онлайн матч Кубка Испании Барселона – Реал Мадрид
Поединок состоится 5 апреля в 22:00 по Киеву
05 апреля 2023, 02:34 | Обновлено 05 апреля 2023, 02:46
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5 апреля на «Камп Ноу» пройдет ответный матч полуфинала Кубка Испании по футболу, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00.
В первом матче победу на поле соперников праздновала каталонская «Барселона» – 1:0.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
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