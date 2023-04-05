5 апреля на «Камп Ноу» пройдет ответный матч полуфинала Кубка Испании по футболу, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

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Старт поединка запланирован на 22:00.

В первом матче победу на поле соперников праздновала каталонская «Барселона» – 1:0.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.