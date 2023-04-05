Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Кубка Испании Барселона – Реал Мадрид
Испания
05 апреля 2023, 02:34 | Обновлено 05 апреля 2023, 02:46
29
0

Где смотреть онлайн матч Кубка Испании Барселона – Реал Мадрид

Поединок состоится 5 апреля в 22:00 по Киеву

05 апреля 2023, 02:34 | Обновлено 05 апреля 2023, 02:46
29
0
Где смотреть онлайн матч Кубка Испании Барселона – Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine

5 апреля на «Камп Ноу» пройдет ответный матч полуфинала Кубка Испании по футболу, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00.

В первом матче победу на поле соперников праздновала каталонская «Барселона» – 1:0.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Реал. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Победный гол в экстратайме. Осасуна вышла в финал Кубка Испании
Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Реал где смотреть
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»
Футбол | 04 апреля 2023, 22:35 9
Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»
Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»

Уругваец полагает, что фанатам «синих» нужно проявить терпение

Шахтер хочет заменить Мудрика бразильцем. Кто может усилить горняков?
Футбол | 04 апреля 2023, 12:45 14
Шахтер хочет заменить Мудрика бразильцем. Кто может усилить горняков?
Шахтер хочет заменить Мудрика бразильцем. Кто может усилить горняков?

Похоже, что в нынешнем составе Йовичевич не видит ключевого игрока на левый фланг атаки

400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
Футбол | 04.04.2023, 22:54
400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
Дубль Роналду. Аль-Наср отгрузил 5 мячей и продолжает погоню за лидером
Футбол | 05.04.2023, 00:40
Дубль Роналду. Аль-Наср отгрузил 5 мячей и продолжает погоню за лидером
Дубль Роналду. Аль-Наср отгрузил 5 мячей и продолжает погоню за лидером
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Футбол | 04.04.2023, 15:55
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
04.04.2023, 14:23 8
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»
ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»
03.04.2023, 14:25 13
Футбол
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
04.04.2023, 12:57 4
Бокс
Колби КОВИНГТОН: «Бил бы путина, пока бы на нем не осталось живого места»
Колби КОВИНГТОН: «Бил бы путина, пока бы на нем не осталось живого места»
03.04.2023, 15:59 7
MMA
Валидольная концовка. Прометей с огромным трудом вышел в полуфинал ЛЭБЛ
Валидольная концовка. Прометей с огромным трудом вышел в полуфинал ЛЭБЛ
03.04.2023, 20:23 3
Баскетбол
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
03.04.2023, 17:40 36
Футбол
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
03.04.2023, 21:00 13
Бокс
Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины
Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины
03.04.2023, 19:35 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности