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Испания
05 апреля 2023, 01:56 | Обновлено 05 апреля 2023, 02:09
26
0

Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 5 апреля в 22:00 по Киеву

05 апреля 2023, 01:56 | Обновлено 05 апреля 2023, 02:09
26
0
Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

5 апреля на «Камп Ноу» пройдет ответный матч полуфинала Кубка Испании по футболу, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00.

В первом матче победу на поле соперников праздновала каталонская «Барселона» – 1:0.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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