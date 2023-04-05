Победный гол в экстратайме. Осасуна вышла в финал Кубка Испании
В другом противостоянии «Реал» сыграет 5 апреля второй матч с «Барселоной»
В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Осасуна» сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1 д.в.).
Первый матч завершился победой команды из Памплоны (1:0). В основное время второй игры гол забил нападающий басков Иньяки Уильямс и уравнял ситуацию по сумме двух матчей.
На 116-й минуте защитник Пабло Ибаньес забил решающий гол (1:1) и принес «Осасуне» путевку в финал Кубка Испании.
В другом противостоянии «Реал» сыграет 5 апреля с «Барселоной». В первом матче победил каталонский клуб со счетом 1:0.
Кубок Испании. 1/2 финала
Ответный матч, 4 апреля
Атлетик – Осасуна – 1:1 (д.в.) [первый матч – 0:1]
Голы: Иньяки Уильямс, 33 – Пабло Ибаньес, 116
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