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Кубок Испании
Атлетик
04.04.2023 22:00 – FT 1 : 1
Осасуна
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Испания
05 апреля 2023, 01:00 | Обновлено 05 апреля 2023, 01:17
342
0

Победный гол в экстратайме. Осасуна вышла в финал Кубка Испании

В другом противостоянии «Реал» сыграет 5 апреля второй матч с «Барселоной»

05 апреля 2023, 01:00 | Обновлено 05 апреля 2023, 01:17
342
0
Победный гол в экстратайме. Осасуна вышла в финал Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Осасуна» сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1 д.в.).

Первый матч завершился победой команды из Памплоны (1:0). В основное время второй игры гол забил нападающий басков Иньяки Уильямс и уравнял ситуацию по сумме двух матчей.

На 116-й минуте защитник Пабло Ибаньес забил решающий гол (1:1) и принес «Осасуне» путевку в финал Кубка Испании.

В другом противостоянии «Реал» сыграет 5 апреля с «Барселоной». В первом матче победил каталонский клуб со счетом 1:0.

Кубок Испании. 1/2 финала

Ответный матч, 4 апреля

Атлетик – Осасуна – 1:1 (д.в.) [первый матч – 0:1]

Голы: Иньяки Уильямс, 33 – Пабло Ибаньес, 116

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Кубок Испании по футболу Осасуна Атлетик Бильбао Пабло Ибаньес Иньяки Уильямс
Источник Sport.ua
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