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  4. ВИДЕО. Кариус/Кобель-стайл. Голкипер клуба Италии совершил эпичный фейл
Италия
04 апреля 2023, 23:14 | Обновлено 04 апреля 2023, 23:19
511
0

ВИДЕО. Кариус/Кобель-стайл. Голкипер клуба Италии совершил эпичный фейл

Вратарь «Альбинолеффе» привез первый гол, команда в итоге проиграла 0:2 «Мантове»

04 апреля 2023, 23:14 | Обновлено 04 апреля 2023, 23:19
511
0
ВИДЕО. Кариус/Кобель-стайл. Голкипер клуба Италии совершил эпичный фейл
Screenshot. Twitter

В воскресенье, 2 апреля, состоялся матч 35-го тура Серии С в группе А между клубами «Альбинолеффе» и «Мантова». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В этом поединке не было ярких моментов, однако матч привлек внимание футбольных фанатов из-за одного забавного эпизода.

На 63-й минуте Дэвис Менсаш увелечил преимущество «Мантовы». Но забил он в пустые ворота. Голкипер хозяев поля Андреа Пагно вместо того, чтобы выбить мяч от своих ворот, просто пробежал мимо него, а соперник воспользовался шансом.

Многие футбольные фанаты начали сравнивать такие фейлы голкиперов с игрой Лориуса Кариуса, который в финале ЛЧ 2017/18 совершил две грубые ошибки, которые привели к поражению «Ливерпуля» со счетом 1:3 «Реалу».

Недавно также неудачно сыграл и страж ворота «Борусси Д» Грегор Кобель в игре против «Баварии». Защитник мюнхенцев Дайо Упамекано отдавал передачу со своей половины поля, Кобель вышел на перехват, однако промахнулся и мяч закатился в ворота.

ВИДЕО. Кариус/Кобель-стайл. Голкипер клуба Италии совершил эпичный фейл

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Источник Sport.ua
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