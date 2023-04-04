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04 апреля 2023, 21:40 |
1446
0

ВИДЕО. УЕФА поздравил экс-игрока сборной Украины с днем рождения

Официальный Twitter-аккаунт Лиги Европы опубликовал видео с лучшими голами Жуниора Мораеса

04 апреля 2023, 21:40 |
1446
0
ВИДЕО. УЕФА поздравил экс-игрока сборной Украины с днем рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Жуниор Мораес

Официальный Twitter-аккаунт Лиги Европы УЕФА опубликовал видео с лучшими голами украинского футболиста бразильского происхождения Жуниора Мораеса в его день рождения.

4 апреля Мораесу исполнилось 36 лет.

В видеоматериале собраны голы Мораеса за донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» в Лиге Европы.

В 2011 году Жуниор перешел в донецкий «Металлург». Вскоре его подписало киевское «Динамо», за которое игрок выступал с 2015 по 2018 год. За столичный клуб Мораес провел 85 игр, забил 34 гола и семь раз отметился ассистом.

В 2018 году Мораес подписал контракт с «Шахтером». За донецкую команду футболист сыграл 106 матчей, забил 62 гола и отдал 25 голевых передач. На счету Жуниора также 11 поединков за сборную Украины, в которых он оформил 1 гол.

С началом полномасштабной войны россии против Украины форвард уехал в Бразилию, где подписал двухлетний контракт с «Коринтиансом».

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Жуниор Мораес видео видео голов и обзор Шахтер Донецк Динамо Киев сборная Украины по футболу Лига Европы Коринтианс
Источник Sport.ua
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