ВИДЕО. УЕФА поздравил экс-игрока сборной Украины с днем рождения

Официальный Twitter-аккаунт Лиги Европы УЕФА опубликовал видео с лучшими голами украинского футболиста бразильского происхождения Жуниора Мораеса в его день рождения.

4 апреля Мораесу исполнилось 36 лет.

В видеоматериале собраны голы Мораеса за донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» в Лиге Европы.

В 2011 году Жуниор перешел в донецкий «Металлург». Вскоре его подписало киевское «Динамо», за которое игрок выступал с 2015 по 2018 год. За столичный клуб Мораес провел 85 игр, забил 34 гола и семь раз отметился ассистом.

В 2018 году Мораес подписал контракт с «Шахтером». За донецкую команду футболист сыграл 106 матчей, забил 62 гола и отдал 25 голевых передач. На счету Жуниора также 11 поединков за сборную Украины, в которых он оформил 1 гол.

С началом полномасштабной войны россии против Украины форвард уехал в Бразилию, где подписал двухлетний контракт с «Коринтиансом».