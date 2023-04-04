В топ-компании. Зинченко в промежуточной версии сборной сезона в АПЛ
Украинец проводит отличную кампанию
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко входит в символичную сборную лучших игроков английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 по версии портала Whoscored.
Из лондонских «канониров», которые лидируют в таблице чемпионата Англии, в сборную сезона на данный момент также входят Букайо Сака и Габриэл Мартинелли. Также в команде лучших игроки из «Брентфорда», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Ньюкасла».
Напомним, ранее сообщалось, что Александр Зинченко может быть обменен «Арсеналом» в топ-клуб итальянской Серии А.
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