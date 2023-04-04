Онс ЖАБЕР: «Счастлива за Свитолину»
Теннисистка из Туниса – о возвращении на корт украинки
28-летняя Онс Жабер из Туниса, которая занимает 5-е место в мировом рейтинге, прокомментировала возвращение в тур Элины Свитолиной (№1081 WTA).
«Если она будет очень терпеливой, то сможет вернуться на свой уровень. Она замечательный игрок, мы играли вместе с ней в юниорской команде. Счастлива за нее и очень рада видеть», – заявила Жабер.
Напомним, Элина Свитолина на турнире в Чарльтоне сыграла впервые за последние 12 месяцев, выйдя из декрета. В матче-возвращении украинка в трех сетах проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана.
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