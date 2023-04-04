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WTA
04 апреля 2023, 17:36 | Обновлено 04 апреля 2023, 17:37
492
0

Онс ЖАБЕР: «Счастлива за Свитолину»

Теннисистка из Туниса – о возвращении на корт украинки

04 апреля 2023, 17:36 | Обновлено 04 апреля 2023, 17:37
492
0
Онс ЖАБЕР: «Счастлива за Свитолину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

28-летняя Онс Жабер из Туниса, которая занимает 5-е место в мировом рейтинге, прокомментировала возвращение в тур Элины Свитолиной (№1081 WTA).

«Если она будет очень терпеливой, то сможет вернуться на свой уровень. Она замечательный игрок, мы играли вместе с ней в юниорской команде. Счастлива за нее и очень рада видеть», – заявила Жабер.

Напомним, Элина Свитолина на турнире в Чарльтоне сыграла впервые за последние 12 месяцев, выйдя из декрета. В матче-возвращении украинка в трех сетах проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана.

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Онс Жабер Элина Свитолина
Источник Tennis.com
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