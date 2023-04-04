Элина СВИТОЛИНА: «Я еще вернусь в Чарльстон»

Украинская теннисистка Элина Свитолина поблагодарила болельщиков и органихаторов турнира WTA 500 в Чарльстоне, на котором она вернулась на корт впервые за 12 месяцев.

«Спасибо всем за все ваши милые сообщения. Я очень ценю вашу поддержку. Спасибо организаторам Charleston Open за эту возможность вернуться на ваш прекрасный турнир и за вашу поддержку моего фонда и украинского народа. Я вернусь!», – написала Элина в твиттере.

В первом раунде украинка в трех сетах проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана, прервав серию из 6 побед над этой теннисисткой.