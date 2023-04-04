Украина. Премьер лига04 апреля 2023, 15:47 | Обновлено 04 апреля 2023, 15:54
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ВИДЕО. Супряга показал, как тренируется и набирает форму
Владислав хочет снова играть
04 апреля 2023, 15:47 | Обновлено 04 апреля 2023, 15:54
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Нападающий «Динамо» Владислав Супряга показал, как тренируется и набирает форму.
Отметим, что в начале марта сообщалось, что 23-летний футболист попал в ДТП, но отделался легким испугом. Недавно Мирча Луческу заявил, что Владиславу сделали операцию в Германии и пока что игрок находится не в достаточно хорошей форме, чтобы помочь столичной команде.
В текущем сезоне Владислав Супряга не сыграл за «Динамо» ни одного матча.
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