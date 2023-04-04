ВИДЕО. Супряга показал, как тренируется и набирает форму

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга показал, как тренируется и набирает форму.

Отметим, что в начале марта сообщалось, что 23-летний футболист попал в ДТП, но отделался легким испугом. Недавно Мирча Луческу заявил, что Владиславу сделали операцию в Германии и пока что игрок находится не в достаточно хорошей форме, чтобы помочь столичной команде.

В текущем сезоне Владислав Супряга не сыграл за «Динамо» ни одного матча.