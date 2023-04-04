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  4. ВИДЕО. Супряга показал, как тренируется и набирает форму
Украина. Премьер лига
04 апреля 2023, 15:47 | Обновлено 04 апреля 2023, 15:54
152
0

ВИДЕО. Супряга показал, как тренируется и набирает форму

Владислав хочет снова играть

04 апреля 2023, 15:47 | Обновлено 04 апреля 2023, 15:54
152
0
ВИДЕО. Супряга показал, как тренируется и набирает форму
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга показал, как тренируется и набирает форму.

Отметим, что в начале марта сообщалось, что 23-летний футболист попал в ДТП, но отделался легким испугом. Недавно Мирча Луческу заявил, что Владиславу сделали операцию в Германии и пока что игрок находится не в достаточно хорошей форме, чтобы помочь столичной команде.

В текущем сезоне Владислав Супряга не сыграл за «Динамо» ни одного матча.

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Динамо Киев Владислав Супряга
Источник Instagram
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