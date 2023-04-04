Брендан РОДЖЕРС: «Уверен, Лестер сохранил бы место в АПЛ»

Бывший наставник клуб английской Премьер-лиги «Лестер» Брендан Роджерс поделился мнением об увольнении с тренерского мостика коллектива.

«Я, очевидно, разочарован тем, что ухожу незадолго до конца сезона. Я был абсолютно уверен, что мы добились бы результатов, необходимых для сохранения клуба в АПЛ.

Я всегда буду гордиться тем, чего мы смогли достичь в команде. Никогда не забуду победу над «Челси» на «Уэмбли» в финале Кубка Англии и выход в еврокубки в следующих сезонах», – заявил Роджерс.

«Лестер» уволил Брендана Роджерса 2 апреля. 50-летний специалист возглавлял команду с февраля 2019 года. В таблице АПЛ нынешнего сезона «лисы» занимали предпоследнее, 19-е, место, имея 25 очков после 28 матчей.