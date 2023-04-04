Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брендан РОДЖЕРС: «Уверен, Лестер сохранил бы место в АПЛ»
Англия
04 апреля 2023, 15:15 | Обновлено 04 апреля 2023, 15:18
306
1

Брендан РОДЖЕРС: «Уверен, Лестер сохранил бы место в АПЛ»

Североирландский специалист – о своей отставке

04 апреля 2023, 15:15 | Обновлено 04 апреля 2023, 15:18
306
1
Брендан РОДЖЕРС: «Уверен, Лестер сохранил бы место в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Брендан Роджерс

Бывший наставник клуб английской Премьер-лиги «Лестер» Брендан Роджерс поделился мнением об увольнении с тренерского мостика коллектива.

«Я, очевидно, разочарован тем, что ухожу незадолго до конца сезона. Я был абсолютно уверен, что мы добились бы результатов, необходимых для сохранения клуба в АПЛ.

Я всегда буду гордиться тем, чего мы смогли достичь в команде. Никогда не забуду победу над «Челси» на «Уэмбли» в финале Кубка Англии и выход в еврокубки в следующих сезонах», – заявил Роджерс.

«Лестер» уволил Брендана Роджерса 2 апреля. 50-летний специалист возглавлял команду с февраля 2019 года. В таблице АПЛ нынешнего сезона «лисы» занимали предпоследнее, 19-е, место, имея 25 очков после 28 матчей.

По теме:
Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дэвид МОЙЕС: «Тренеров АПЛ увольняют чаще и чаще. На кону огромные деньги»
Брендан Роджерс Лестер отставка Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Mirror
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер хочет заменить Мудрика бразильцем. Кто может усилить горняков?
Футбол | 04 апреля 2023, 12:45 7
Шахтер хочет заменить Мудрика бразильцем. Кто может усилить горняков?
Шахтер хочет заменить Мудрика бразильцем. Кто может усилить горняков?

Похоже, что в нынешнем составе Йовичевич не видит ключевого игрока на левый фланг атаки

Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
Бокс | 04 апреля 2023, 12:57 2
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров

Тайсон выкручивал по максимуму, чтобы бой не случился

«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
Бокс | 04.04.2023, 09:30
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
Бокс | 03.04.2023, 21:00
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
До матча с Реалом. Челси хочет как можно быстрее назначить тренера
Футбол | 04.04.2023, 10:28
До матча с Реалом. Челси хочет как можно быстрее назначить тренера
До матча с Реалом. Челси хочет как можно быстрее назначить тренера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
rozalievka
Куда смотрело руководство все эти 28 туров?(( такой хороший состав.. а так играли((.. Нужно было давно увольнять!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Франклин рассказал, из-за чего возникла ссора с Джошуа после боя
Франклин рассказал, из-за чего возникла ссора с Джошуа после боя
03.04.2023, 14:52
Бокс
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
03.04.2023, 17:26 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
02.04.2023, 22:19 40
Футбол
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
04.04.2023, 12:15 2
Бокс
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
04.04.2023, 05:03 9
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Считаю, что в профи не проиграл ни одного боя»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Считаю, что в профи не проиграл ни одного боя»
02.04.2023, 18:35 17
Бокс
Валидольная концовка. Прометей с огромным трудом вышел в полуфинал ЛЭБЛ
Валидольная концовка. Прометей с огромным трудом вышел в полуфинал ЛЭБЛ
03.04.2023, 20:23 3
Баскетбол
Первое фиаско Боэли. Уволив Поттера, в Челси пошли по тропе Абрамовича?
Первое фиаско Боэли. Уволив Поттера, в Челси пошли по тропе Абрамовича?
03.04.2023, 16:31 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности