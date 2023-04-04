Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси

После увольнения Грэма Поттера с поста главного тренера «Челси» в английских СМИ всплыл ряд диких подробностей из рабочего процесса в команде.

Например, после масштабной зимней трансферной кампании игроков в первой команде стало столько, что не всем хватало места в раздевалке, даже после того, как ее переоборудовали.

Некоторым игрокам приходилось переодеваться снаружи. Среди таких игроков были Михаил Мудрик и Нони Мадуэке.

Также, командные собрания были настолько многолюдными, что некоторым игрокам пришлось сидеть на полу.