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  4. Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
Англия
04 апреля 2023, 14:23 |
3729
6

Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси

В раздевалке места не хватало места

04 апреля 2023, 14:23 |
3729
6
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

После увольнения Грэма Поттера с поста главного тренера «Челси» в английских СМИ всплыл ряд диких подробностей из рабочего процесса в команде.

Например, после масштабной зимней трансферной кампании игроков в первой команде стало столько, что не всем хватало места в раздевалке, даже после того, как ее переоборудовали.

Некоторым игрокам приходилось переодеваться снаружи. Среди таких игроков были Михаил Мудрик и Нони Мадуэке.

Также, командные собрания были настолько многолюдными, что некоторым игрокам пришлось сидеть на полу.

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Грэм Поттер Челси Нони Мадуэке Михаил Мудрик
Источник The Athletic
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Gargantua
представляю какая у них там конкуренция за туалет
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+5
Dfs2262ar
О це знайшли команду Мудрику
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Перец
 Дійсно за таку заробітну плату  можна і в туалеті передягатись
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-1
KOT
Гадаю за таку зп вони й не проти. Я в дитинстві взагалі біля поля в холод переодягався на  матч)
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-1
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