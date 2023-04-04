Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
В раздевалке места не хватало места
После увольнения Грэма Поттера с поста главного тренера «Челси» в английских СМИ всплыл ряд диких подробностей из рабочего процесса в команде.
Например, после масштабной зимней трансферной кампании игроков в первой команде стало столько, что не всем хватало места в раздевалке, даже после того, как ее переоборудовали.
Некоторым игрокам приходилось переодеваться снаружи. Среди таких игроков были Михаил Мудрик и Нони Мадуэке.
Также, командные собрания были настолько многолюдными, что некоторым игрокам пришлось сидеть на полу.
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