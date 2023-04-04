Денис КОЖАНОВ: «У Карпат одна задача – выход в УПЛ»

35-летний полузащитник львовских «Карпат» Денис Кожанов рассказал о подготовке команды к старту весенней части сезона в Первой лиге.

– Денис, уже 8 апреля «Карпаты» будут принимать «Кремень». С каким настроением команда подходит к этому поединку?

– Сначала хочу поблагодарить наши ВСУ, что имеем возможность готовиться к чемпионату. Что касается нашей подготовки, то все с нетерпением ждем матча с «Кремнем», ведь пауза в четыре месяца достаточно длинная. «Карпаты» провели хорошие тренировочные сборы. Сначала готовились во Львове, а затем провели два подряд сбора в Закарпатье. Как в Хусте, так и в Ужгороде имели хорошие условия. За это время провели немало добротных спаррингов, где тренерский состав дал возможность всем поиграть.

– Какие спарринги стали наиболее сложными в подготовительном периоде?

– Я бы не делал акцент на конкретные матчи, ведь в каждой игре тренера меняли состав. Все футболисты были под определенной нагрузкой. Отмечу, что все команды на нас настраивались особенно, ведь хотели показать, на что они способны. Так, можно сказать о ФК «Хуст», который играет во Второй лиге. Раз мы сыграли вничью 1:1, а в другой игре уступили 0:1. Отмечу хороший спарринг во Львове с тернопольской «Нивой». Мы постоянно владели инициативой, вели в счете, но сыграли 1:1.

– Отметите, наверное, отличную победу над представителем УПЛ «Вересом» в Ровно 3:0?

– Всегда хочется играть с сильными командами, где можно увидеть, на что способны. Мы умело реализовали свои возможности и победили. Фактически, эта игра стала итогом всех тренировочных сборов. Но ключевой целью этого матча стала благотворительность, а именно сбор средств для наших защитников, проходящих лечение и реабилитацию в Ровенском областном госпитале ветеранов войны. Болельщики «Вереса» и «Карпат» собрали 152 тысячи гривен для помощи защитникам Украины!

– В зимний период команду пополнили опытные игроки из украинской Премьер-лиги. Как их приняли в коллективе?

– У нас одна задача - выход в УПЛ. Поэтому тренерский состав старался усилить команду опытными игроками. Все ребята - Ильющенков, Сакив, Горбунов, Кныш, Бобко и Хобленко без проблем влились в наш дружный коллектив. По моему мнению, они помогут «Карпатам».