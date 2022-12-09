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Украина. Премьер лига
09 декабря 2022, 10:17 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:20
64
0

ТЛУМАК: «Карпаты будут играть в Лиге чемпионов. Надо, чтобы прошло время»

Наставник львовян заявил о больших амбициях клуба

09 декабря 2022, 10:17 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:20
64
0
ТЛУМАК: «Карпаты будут играть в Лиге чемпионов. Надо, чтобы прошло время»
ФК Карпаты. Андрей Тлумак

Главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак рассказал о планах львовского клуба.

«Не думайте, что через год мы будем играть в Лиге чемпионов. Команда должна встать на ноги, сделать определенные шаги, построить инфраструктуру и т.д.

А это делается не за час и не за один день. Я понимаю, что мы все хотим быть в Лиге чемпионов, и я тоже этого желаю. Мы там будем, только надо, чтобы прошло время», - сказал Тлумак.

Напомним, в данный момент «Карпаты» выступают в Первой лиге Украины.

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Андрей Тлумак Карпаты Львов Лига чемпионов
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Источник ФК Карпаты Львов
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