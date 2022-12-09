ТЛУМАК: «Карпаты будут играть в Лиге чемпионов. Надо, чтобы прошло время»

Главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак рассказал о планах львовского клуба.

«Не думайте, что через год мы будем играть в Лиге чемпионов. Команда должна встать на ноги, сделать определенные шаги, построить инфраструктуру и т.д.

А это делается не за час и не за один день. Я понимаю, что мы все хотим быть в Лиге чемпионов, и я тоже этого желаю. Мы там будем, только надо, чтобы прошло время», - сказал Тлумак.

Напомним, в данный момент «Карпаты» выступают в Первой лиге Украины.