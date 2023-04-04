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  4. ВИДЕО. Лучшие моменты первого матча Свитолиной за 12 месяцев
WTA
04 апреля 2023, 13:33 |
201
0

ВИДЕО. Лучшие моменты первого матча Свитолиной за 12 месяцев

Элина вернулась на турнире в США

04 апреля 2023, 13:33 |
201
0
ВИДЕО. Лучшие моменты первого матча Свитолиной за 12 месяцев
Mouratoglou Tennis Academy. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла первый матч после возвращения из декретного отпуска. 28-летняя украинка выступила на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В первом раунде украинка в трех сетах проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана, прервав серию из 6 побед над этой теннисисткой.

17-23 апреля Свитолина сыграет на 100-тысячника ITF в португальском Оэйраше.

Чарльстон. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 7:6(3), 2:6, 4:6

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Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне
Элина Свитолина WTA Чарльстон Юлия Путинцева
Источник WTA
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