ВИДЕО. Лучшие моменты первого матча Свитолиной за 12 месяцев

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла первый матч после возвращения из декретного отпуска. 28-летняя украинка выступила на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В первом раунде украинка в трех сетах проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана, прервав серию из 6 побед над этой теннисисткой.

17-23 апреля Свитолина сыграет на 100-тысячника ITF в португальском Оэйраше.

Чарльстон. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 7:6(3), 2:6, 4:6