WTA04 апреля 2023, 13:33 |
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ВИДЕО. Лучшие моменты первого матча Свитолиной за 12 месяцев
Элина вернулась на турнире в США
04 апреля 2023, 13:33 |
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Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла первый матч после возвращения из декретного отпуска. 28-летняя украинка выступила на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
В первом раунде украинка в трех сетах проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана, прервав серию из 6 побед над этой теннисисткой.
17-23 апреля Свитолина сыграет на 100-тысячника ITF в португальском Оэйраше.
Чарльстон. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 7:6(3), 2:6, 4:6
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