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Англия
04 апреля 2023, 13:19 | Обновлено 04 апреля 2023, 13:23
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Люк ШОУ: «В Манчестер Юнайтед я вырос как футболист»

Английский защитник – о продлении контракта с «красными дьяволами»

04 апреля 2023, 13:19 | Обновлено 04 апреля 2023, 13:23
100
0
Люк ШОУ: «В Манчестер Юнайтед я вырос как футболист»
ФК Манчестер Юнайтед. Люк Шоу

27-летний левый защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу прокомментировал продление контракта со своим клубом.

«Девять лет назад я перешел в этот клуб и рад продлить контракт. Здесь я вырос как футболист. Мы уже добились успеха в нынешнем сезоне, но хотим большего. Я хочу отдать все силы, чтобы стать частью всего этого», - сказал Шоу.

Напомним, Люк Шоу выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В этом сезоне он провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

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Манчестер Юнайтед Люк Шоу продление контракта
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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