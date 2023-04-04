Люк ШОУ: «В Манчестер Юнайтед я вырос как футболист»

27-летний левый защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу прокомментировал продление контракта со своим клубом.

«Девять лет назад я перешел в этот клуб и рад продлить контракт. Здесь я вырос как футболист. Мы уже добились успеха в нынешнем сезоне, но хотим большего. Я хочу отдать все силы, чтобы стать частью всего этого», - сказал Шоу.

Напомним, Люк Шоу выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В этом сезоне он провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.