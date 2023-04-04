Паула БАДОСА: «Очень приятно, что Свитолина вернулась»

Экс-вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса прокомментировала возвращение в WTA-тур украинки Элины Свитолиной.

«Очень приятно, что она вернулась. Она всегда была очень милой и вдохновляла меня, потому что она была воином на корте, бойцом, а я люблю таких игроков. Еще больше вдохновляет то, что она вернулась в статусе мамы.

Я очень рада за нее и надеюсь, что скоро она вернется на те позиции, которые занимала ранее», – сказала Бадоса.

В понедельник Свитолина вернулась на корт после декрета и провела первый матч за последний год, уступив в трех сетах Юлии Путинцевой в Чарльтоне.