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  4. Паула БАДОСА: «Очень приятно, что Свитолина вернулась»
WTA
04 апреля 2023, 13:15 |
289
1

Паула БАДОСА: «Очень приятно, что Свитолина вернулась»

Испанская теннисистка призналась, что Элина ее всегда вдохновляла

04 апреля 2023, 13:15 |
289
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Паула БАДОСА: «Очень приятно, что Свитолина вернулась»
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

Экс-вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса прокомментировала возвращение в WTA-тур украинки Элины Свитолиной.

«Очень приятно, что она вернулась. Она всегда была очень милой и вдохновляла меня, потому что она была воином на корте, бойцом, а я люблю таких игроков. Еще больше вдохновляет то, что она вернулась в статусе мамы.

Я очень рада за нее и надеюсь, что скоро она вернется на те позиции, которые занимала ранее», – сказала Бадоса.

В понедельник Свитолина вернулась на корт после декрета и провела первый матч за последний год, уступив в трех сетах Юлии Путинцевой в Чарльтоне.

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Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне
Паула Бадоса Элина Свитолина WTA Чарльстон
Источник Tennis.com
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Александр Науменко
Лицемірка, болотна.
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