Моуриньо может вернуться в Интер

Миланский «Интер» определил главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо как одного из кандидатов на замену Симоне Индзаги.

Руководство «нерадзурри» заинтересовано в возвращении португальца, который возглавлял команду с 2008 по 2010 год, выиграв два чемпионата, Кубок Италии и Лигу чемпионов.

Также «Интер» заинтересован в приглашении другого своего бывшего наставника – Антонио Конте, который недавно был уволен из «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что Моуриньо готов остаться в «Роме» еще на год.