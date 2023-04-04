Моуриньо может вернуться в Интер
Миланский клуб ищет замену Симоне Индзаги
Миланский «Интер» определил главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо как одного из кандидатов на замену Симоне Индзаги.
Руководство «нерадзурри» заинтересовано в возвращении португальца, который возглавлял команду с 2008 по 2010 год, выиграв два чемпионата, Кубок Италии и Лигу чемпионов.
Также «Интер» заинтересован в приглашении другого своего бывшего наставника – Антонио Конте, который недавно был уволен из «Тоттенхэма».
Ранее сообщалось, что Моуриньо готов остаться в «Роме» еще на год.
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