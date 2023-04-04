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  4. Моуриньо может вернуться в Интер
Италия
04 апреля 2023, 11:22 | Обновлено 04 апреля 2023, 11:40
326
0

Моуриньо может вернуться в Интер

Миланский клуб ищет замену Симоне Индзаги

04 апреля 2023, 11:22 | Обновлено 04 апреля 2023, 11:40
326
0
Моуриньо может вернуться в Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Миланский «Интер» определил главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо как одного из кандидатов на замену Симоне Индзаги.

Руководство «нерадзурри» заинтересовано в возвращении португальца, который возглавлял команду с 2008 по 2010 год, выиграв два чемпионата, Кубок Италии и Лигу чемпионов.

Также «Интер» заинтересован в приглашении другого своего бывшего наставника – Антонио Конте, который недавно был уволен из «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что Моуриньо готов остаться в «Роме» еще на год.

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Жозе Моуриньо Симоне Индзаги Интер Милан Рома Рим
Источник Football-Italia
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