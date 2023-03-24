Моуриньо готов остаться в Роме еще на год

Жозе Моуриньо выразил свое желание остаться на посту главного тренера «Ромы» еще на год. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее сообщалось об интересе к Моуриньо со стороны «ПСЖ». 60-летний португалец готов отклонить предложение парижан, но требует от руководства «Ромы» усиления состава летом. Моуриньо нужен опытный и разносторонний форвард, центральный защитник топ-уровня, а также еще один хавбек.

Напомним, Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в Лиге конференций.