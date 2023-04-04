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Чемпионат Англии
Челси
04.04.2023 22:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 апреля 2023, 08:38 | Обновлено 04 апреля 2023, 08:46
236
2

Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч АПЛ состоится 4 апреля в 22:00

04 апреля 2023, 08:38 | Обновлено 04 апреля 2023, 08:46
236
2
Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 4 апреля, будет сыгран отложенный поединок 8-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Челси» и «ЛИверпуль».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Лондонский «Челси» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 11 место. В активе у «пенсионеров» 38 очков после 28 матчей. В 10 поединках они победили, 8 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражения.

Челис – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» располагается в турнирной таблице чемпионата Англии на 8-м месте. У него 42 пункта после 27 игр. Команда в 12 встречах выиграла, в 6 сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

Видеотрансляцию матча проводит ОТТ-платформа телеканала Setanta Sports.

Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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ash
Чому ви додаєте сюди посилання на Мегого? Адже Сектанта буде лише на своєму сайті транслювати цей матч, натомість ви зможете насолодитися центральним матчем Лідс - Ноттінгем або тенісним турніром на тв каналах.
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0
Gambie
Ливерпуль выиграет .у него есть шансы на лигу конференций 
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0
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