«Не в лучшей форме». Свитолина оценила свое возвращение в игру
Украинка проиграла в трех сетах
Украинская теннисистка Элина Свитолина провела первый матч после возвращения на корт, уступив Юлии Путинцевой в трех сетах турнира WTA 500 в Чарльстоне.
«С физической точки зрения мне было достаточно тяжело. Думаю, матч показал, что я не в лучшей форме, но я двигаюсь в этом направлении. Атмосфера была невероятной, приятно, что меня поддерживали. Титулы Большого шлема? Это остается моей ультимативной задачей, но посмотрим, что получится из возвращения».
«Сейчас мы с моей командой оценим календарь и турниры, где я могу использовать свой защищенный рейтинг. Возможно, где-то будет wild-card», – сказала Свитолина.
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