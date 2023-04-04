«Не в лучшей форме». Свитолина оценила свое возвращение в игру

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела первый матч после возвращения на корт, уступив Юлии Путинцевой в трех сетах турнира WTA 500 в Чарльстоне.

«С физической точки зрения мне было достаточно тяжело. Думаю, матч показал, что я не в лучшей форме, но я двигаюсь в этом направлении. Атмосфера была невероятной, приятно, что меня поддерживали. Титулы Большого шлема? Это остается моей ультимативной задачей, но посмотрим, что получится из возвращения».

«Сейчас мы с моей командой оценим календарь и турниры, где я могу использовать свой защищенный рейтинг. Возможно, где-то будет wild-card», – сказала Свитолина.