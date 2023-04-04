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  4. Хавбек Кривбасса: «Благодарен судьбе, что наградила меня таким шансом»
Украина. Премьер лига
04 апреля 2023, 04:10 |
63
0

Хавбек Кривбасса: «Благодарен судьбе, что наградила меня таким шансом»

Андрей Понедельник забил дебютный мяч в УПЛ

04 апреля 2023, 04:10 |
63
0
Хавбек Кривбасса: «Благодарен судьбе, что наградила меня таким шансом»
ФК Кривбасс. Андрей Понедельник

Полузащитник «Кривбасса» Андрей Понедельник прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

– Эмоции вообще не передать словами! Трудно объяснить, что бурлит внутри, когда находишься на поле в такие моменты... Невероятные ощущения! Суеверия и предчувствия накануне? Нет, ничего такого не было. Не видел знамений, что забью решающий мяч. Это мой дебютный гол в УПЛ - и какой же он важный!

Благодарен судьбе, что наградила меня таким шансом. Надеюсь, еще не раз смогу проявить себя в составе криворожского клуба. Да, мы уже в который раз в сезоне играли в меньшинстве, но проявили бойцовские качества и вырвали победу.

– Завершилась игра теплым общением с фанатами клуба, которые приехали поддержать «Кривбасс».
– Да, в который раз очень благодарны им. Эта победа - для всех наших болельщиков в Кривом Роге и других городах. Для ребят, которые защищают наше государство на передовой. Для тех, кто отдал свою жизнь за свободу и свободу Украины.

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Андрей Понедельник чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Кривбасс
Источник ФК Кривбасс
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