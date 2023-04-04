Украина. Премьер лига04 апреля 2023, 03:29 | Обновлено 04 апреля 2023, 04:01
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Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Очень неплохая игра на фоне такого сильного соперни»
Наставник «Львова» – о поражении от «Динамо»
04 апреля 2023, 03:29 | Обновлено 04 апреля 2023, 04:01
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Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:2) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.
«Очень неплохая игра на фоне такого сильного соперника. В принципе, я доволен действиями ребят. Вижу, что есть свет в конце тоннеля.
Почему такая маленькая скамья запасных? Кто-то травмирован, кто-то переболел. У нас была небольшая эпидемия. Плюс мы рассчитывали на 13 футболистов. Не хватило нам немного заменно-кадрового потенциала», - сказал Бессмертный.
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