Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Очень неплохая игра на фоне такого сильного соперни»

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:2) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Очень неплохая игра на фоне такого сильного соперника. В принципе, я доволен действиями ребят. Вижу, что есть свет в конце тоннеля.

Почему такая маленькая скамья запасных? Кто-то травмирован, кто-то переболел. У нас была небольшая эпидемия. Плюс мы рассчитывали на 13 футболистов. Не хватило нам немного заменно-кадрового потенциала», - сказал Бессмертный.