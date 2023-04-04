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  4. Олег КОЖУШКО: «Ворскла ничем нас не удивила»
Украина. Премьер лига
04 апреля 2023, 02:56 | Обновлено 04 апреля 2023, 03:26
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0

Олег КОЖУШКО: «Ворскла ничем нас не удивила»

Хавбек «Александрии» – о победе над полтавчанами

04 апреля 2023, 02:56 | Обновлено 04 апреля 2023, 03:26
10
0
Олег КОЖУШКО: «Ворскла ничем нас не удивила»
ФК Александрия. Олег Кожушко (справа)

Вингер «Александрии» Олег Кожушко прокомментировал разгромную победу над полтавской «Ворсклой» (3:0) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

– Поздравляем с победой над «Ворсклой». Четыре года назад «Александрия» в последний раз побеждала этого соперника. Какие у вас впечатления от первой победы при Руслане Ротане?
– Впечатления самые положительные. Давно мы ждали эту победу и, наконец-то, получилось выиграть ‒ и еще с таким хорошим результатом, как 3:0. Будем надеяться, что это положит начало дальнейшим победам.

– «Ворскла» предстала такой, как вы и ожидали? Или полтавская команды выглядела слабее?
– Мы знали, что «Ворскла» – это хорошая команда. Все это знают. То, что нам тренеры говорили, Руслан Петрович рассказывал на разборах, когда мы готовились к матчу, все оказалось один в один, «Ворскла» ничем нас не удивила.

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Цифры и факты. Важнейшие события 19-го тура УПЛ
Олег Кожушко Александрия Александрия - Ворскла Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник FanDay
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