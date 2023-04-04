Италия04 апреля 2023, 02:23 | Обновлено 04 апреля 2023, 03:04
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Где смотреть онлайн матч Кубка Италии Ювентус – Интер Милан
Поединок состоится 4 апреля в 22:00 по Киеву
04 апреля 2023, 02:23 | Обновлено 04 апреля 2023, 03:04
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4 апреля на «Альянц Стэдиум» пройдет первый матч полуфинала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.
В этом сезоне команды дважды играли в чемпионате – оба раза победил «Ювентус» (2:0 – дома и 1:0 – на выезде).
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
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