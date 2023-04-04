Англия04 апреля 2023, 02:11 | Обновлено 04 апреля 2023, 02:25
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Поттер летом может возглавить Вест Хэм
Лондонский клуб рассматривает приглашение экс-наставника «Челси»
04 апреля 2023, 02:11 | Обновлено 04 апреля 2023, 02:25
47
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Бывший главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер может продолжить работу в английской Премьер-лиге и даже остаться в столице Великобритании.
«Молотобойцы» не исключают возможную отставку Дэвида Мойеса и уже присматривают ему замену на случай увольнения.
После 27 сыгранных матчей «Вест Хэм» идет 14-м в турнирной таблице чемпионата АПЛ.
Ранее была названа сумма компенсации для Поттера за расторжение контракта с «Челси».
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