Поттер летом может возглавить Вест Хэм

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер может продолжить работу в английской Премьер-лиге и даже остаться в столице Великобритании.

«Молотобойцы» не исключают возможную отставку Дэвида Мойеса и уже присматривают ему замену на случай увольнения.

После 27 сыгранных матчей «Вест Хэм» идет 14-м в турнирной таблице чемпионата АПЛ.

Ранее была названа сумма компенсации для Поттера за расторжение контракта с «Челси».