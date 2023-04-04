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Англия
04 апреля 2023, 02:11 | Обновлено 04 апреля 2023, 02:25
47
0

Поттер летом может возглавить Вест Хэм

Лондонский клуб рассматривает приглашение экс-наставника «Челси»

04 апреля 2023, 02:11 | Обновлено 04 апреля 2023, 02:25
47
0
Поттер летом может возглавить Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер может продолжить работу в английской Премьер-лиге и даже остаться в столице Великобритании.

«Молотобойцы» не исключают возможную отставку Дэвида Мойеса и уже присматривают ему замену на случай увольнения.

После 27 сыгранных матчей «Вест Хэм» идет 14-м в турнирной таблице чемпионата АПЛ.

Ранее была названа сумма компенсации для Поттера за расторжение контракта с «Челси».

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Названа сумма компенсации для Поттера за расторжение контракта с Челси
Поттер отклонил предложение Лестера
Грэм Поттер Вест Хэм Челси
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