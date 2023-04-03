Названа сумма компенсации для Поттера за расторжение контракта с Челси
Лондонский клуб выплатит 47-летнему тренеру 13 млн фунтов стерлингов
Названа сумма компенсации для Грэма Поттера за расторжение контракта с«Челси».
Лондонский клуб выплатит 47-летнему тренеру 13 млн фунтов стерлингов, что составляет четверть от его зарплаты по контракту (£50 млн).
Контракт Поттера был подписан до 2027 года, однако тренер и руководство клуба 2 апреля договорились о расторжении соглашения.
Интересно, что в сентябре 2022 года «Челси» заплатил £22 млн клубу «Брайтон» за переход наставника. Поттер провел на тренерском мостике «Челси» всего 9 месяцев и заработал за это время около £7 млн.
Под его руководством «синие» провели 31 матч (12 побед, 8 ничьих и 11 поражений). За синих выступает украинский вингер Михаил Мудрик.
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