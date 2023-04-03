Названа сумма компенсации для Поттера за расторжение контракта с Челси

Названа сумма компенсации для Грэма Поттера за расторжение контракта с«Челси».

Лондонский клуб выплатит 47-летнему тренеру 13 млн фунтов стерлингов, что составляет четверть от его зарплаты по контракту (£50 млн).

Контракт Поттера был подписан до 2027 года, однако тренер и руководство клуба 2 апреля договорились о расторжении соглашения.

Интересно, что в сентябре 2022 года «Челси» заплатил £22 млн клубу «Брайтон» за переход наставника. Поттер провел на тренерском мостике «Челси» всего 9 месяцев и заработал за это время около £7 млн.

Под его руководством «синие» провели 31 матч (12 побед, 8 ничьих и 11 поражений). За синих выступает украинский вингер Михаил Мудрик.