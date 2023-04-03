Пожар в раздевалке. Эмполи обыграл Лечче, у Сассуоло и Торино – ничья

3 апреля состоялись два матча 28-го тура итальянской Серии А.

«Эмполи» на своем поле обыграл «Лечче» со счетом 1:0. Единственный гол на 62-й минуте забил Франческо Капуто, реализовавший пенальти.

Встреча стартовала с почти часовым опозданием из-за пожара в раздевалке хозяев поля. Пожарные быстро прибыли на место происшествия и ликвидировали последствия инцидента.

«Торино» в гостях сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1) На 36-й минуте счет для хозяев открыл Андреа Пинамонти. На 66-й минуте ответный гол забил форвард туринцев Антонио Санабриа.

Серия А. 28-й тур, 3 апреля

Эмполи – Лечче – 1:0

Гол: Капуто, 62 (пен)

Сассуоло – Торино – 1:1

Голы: Пинамонти, 36 – Санабрия, 66