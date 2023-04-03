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03.04.2023 21:45 – FT 1 : 1
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Италия
03 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 04 апреля 2023, 00:05
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Пожар в раздевалке. Эмполи обыграл Лечче, у Сассуоло и Торино – ничья

Встреча стартовала с опозданием из-за пожара в раздевалке «Эмполи»

03 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 04 апреля 2023, 00:05
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Пожар в раздевалке. Эмполи обыграл Лечче, у Сассуоло и Торино – ничья
Getty Images/Global Images Ukraine

3 апреля состоялись два матча 28-го тура итальянской Серии А.

«Эмполи» на своем поле обыграл «Лечче» со счетом 1:0. Единственный гол на 62-й минуте забил Франческо Капуто, реализовавший пенальти.

Встреча стартовала с почти часовым опозданием из-за пожара в раздевалке хозяев поля. Пожарные быстро прибыли на место происшествия и ликвидировали последствия инцидента.

«Торино» в гостях сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1) На 36-й минуте счет для хозяев открыл Андреа Пинамонти. На 66-й минуте ответный гол забил форвард туринцев Антонио Санабриа.

Серия А. 28-й тур, 3 апреля

Эмполи – Лечче – 1:0

Гол: Капуто, 62 (пен)

Сассуоло – Торино – 1:1

Голы: Пинамонти, 36 – Санабрия, 66

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Торино).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Сассуоло).
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Источник Sport.ua
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