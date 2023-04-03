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  4. Йожеф САБО: «Ротань? Я бы отказался руководить тремя командами»
Сборная УКРАИНЫ
03 апреля 2023, 20:55 |
575
2

Йожеф САБО: «Ротань? Я бы отказался руководить тремя командами»

Экс-тренер сборной Украины – о ситуации в команде

03 апреля 2023, 20:55 |
575
2
Йожеф САБО: «Ротань? Я бы отказался руководить тремя командами»
FootBoom/Автор - Денис Руденко. Йожеф Сабо

Известный тренер Йожеф Сабо оценил нынешнюю ситуацию в сборной Украины:

«Ситуация, когда национальная команда находится без главного тренера, а Руслан Ротань объединяет работу в молодежной команде и «Александрии» с обязанностями в сборной – ненормальная. И списывать все на войну нельзя. Украина не должна отказываться от чемпионата Европы. Понятно, что психологически всем тяжело, но дело нужно делать.

Насколько я знаю, это впервые в истории украинского футбола, когда один тренер руководит сразу тремя командами. Если бы мне в свое время предложили такое, я бы отказался.

И в молодежной сборной, и в «Александрии» Руслан Ротань что-то должен делать, это очевидно. Как на это найти время, когда в той же первой сборной требовалось уже к 20 апреля написать план тренировок, учитывая, что поединок с Англией 26 числа. Безусловно, в национальной команде есть игроки, которых не нужно в эти 5-6 дней тренировать, потому что они в тонусе, но игры у сборной Украины не было, и это стыд, потому что мы не Люксембург, или Андорра».

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Йожеф Сабо сборная Украины по футболу Руслан Ротань
Источник Footboom
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Перец
Ротань гроші заробляє ,дайте ще щось в федерації якусь посаду
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+2
ortomir
Где же он ещё будет харчеваться?
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0
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