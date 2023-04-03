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  4. Защитник Кривбасса: «Вернидуб сказал, что мы настоящие мужчины»
Украина. Премьер лига
03 апреля 2023, 19:04 |
239
2

Защитник Кривбасса: «Вернидуб сказал, что мы настоящие мужчины»

Даниил Бескоровайный – о победе над «Вересом»

03 апреля 2023, 19:04 |
239
2
Защитник Кривбасса: «Вернидуб сказал, что мы настоящие мужчины»
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный прокомментировал победу 2:1 над «Вересом» в 19-м туре УПЛ:

– Даниил, какие мысли после этой победы?
– Мы понимали, что будет тяжелый поединок. Терпели, стиснув зубы – и вытерпели, одержав победу, за что особенно хочу поблагодарить ребят. Очень важно сейчас набрать необходимые обороты и выиграть каждый следующий матч.

– Какими были эмоции Юрия Николаевича в раздевалке?
– Главный тренер Юрий Вернидуб сказал, что мы настоящие мужчины – это приятно. Очень хотели получить три очка, ведь чуть раньше во Львове сыграли 2:2 с одноименным клубом: очень досадно, ведь тогда у нас тоже было удаление. Счастлив, что с «Вересом» все удалось довести до конца. Победили – и теперь двигаемся дальше!

На носу – встреча с «Зарей», после которой я также рассчитываю на положительный результат. Пенальти и удаление чуть ли не в каждом матче? Не хочу акцентировать внимание на этом. Нам нужно выигрывать, забивать свое и не учитывать обстоятельства.

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Кривбасс Кривой Рог Даниил Бескоровайный Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига Верес - Кривбасс
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 2
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odiniznashih
Мужички пока ещё.
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aleks8-48
Мужик-это мужлан,а вы нормальные парни хорошо играющие в футбол. 
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