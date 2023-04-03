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  4. Юрген КЛОПП: «Я остаюсь в Ливерпуле из-за своего прошлого»
Англия
03 апреля 2023, 18:04 |
451
0

Юрген КЛОПП: «Я остаюсь в Ливерпуле из-за своего прошлого»

Тренер «Ливерпуля» – о том, почему его не уволили

03 апреля 2023, 18:04 |
451
0
Юрген КЛОПП: «Я остаюсь в Ливерпуле из-за своего прошлого»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп понимает, что свою должность он до сих пор не потерял из-за своих прошлых достижений:

«Я осознаю тот факт, что сижу здесь из-за прошлого, а не из-за того, что мы сделали в этом сезоне. Мне не нравится тот факт, что я должен в значительной степени полагаться на это.

Правильно это или нет? Мы узнаем об этом в будущем. Если бы это был мой первый сезон, все было бы немного иначе. У нас умные владельцы, которые разбираются в ситуации».

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Юрген Клопп Ливерпуль
Источник The Athletic
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