Юрген КЛОПП: «Я остаюсь в Ливерпуле из-за своего прошлого»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп понимает, что свою должность он до сих пор не потерял из-за своих прошлых достижений:

«Я осознаю тот факт, что сижу здесь из-за прошлого, а не из-за того, что мы сделали в этом сезоне. Мне не нравится тот факт, что я должен в значительной степени полагаться на это.

Правильно это или нет? Мы узнаем об этом в будущем. Если бы это был мой первый сезон, все было бы немного иначе. У нас умные владельцы, которые разбираются в ситуации».