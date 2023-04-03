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  4. Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
03 апреля 2023, 17:20 |
5806
4

Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины

Бывший футболист считает, что Юрий Максимов готов к такому вызову

03 апреля 2023, 17:20 |
5806
4
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
ФК Шахтер Донецк. Юрий Максимов

Экс-форвард «Динамо» Олег Саленко считает, что Юрий Максимов должен готовить сборную Украины к матчам отбора Евро-2024.

«Аль-Айн» уже не отпустит Реброва, я так понимаю. Я считаю кандидатом на должность тренера сборной Юрия Максимова. Он знает всех игроков и у него есть авторитет.

УАФ нужно как можно быстрее определяться с кандидатурой, чтобы тренер уже подбирал футболистов. Иначе у нас могут быть проблемы и в июньских матчах», – сказал Саленко.

Отметим, что 16 июня Украина сыграет с Северной Македонией, 19 числа того же месяца – с Мальтой.

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Олег Саленко Юрий Максимов Евро-2024 сборная Украины по футболу
Источник Футбольный формат
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Комментарии 4
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GloryUkraine
А я згоден з Саленком. 
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+2
Алексей Ильин
А почему бы и нет? Игровые связи и дисциплину точно наладит, будут пахать, а не пешком ходить как в последнем матче.
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0
BekXan
Максимов тренер реаніматор і це факт.Але збірна взагалі не його тема.Йому б Динамо очолити.Але Суркіс сцикло.У Максимова є свої нюанси в психології і збірна його буде напрягом.Він вільний в виборі і характеру.А в збірній так не буде.Максимов не виносить коли на нього тиснуть обставини і сразу міняє роботу.А збірна це напруга з першого матчу.
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0
vruthiy-112
Підтримую Саленка,  достойна кандидатура.!!! 
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0
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