Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины

Экс-форвард «Динамо» Олег Саленко считает, что Юрий Максимов должен готовить сборную Украины к матчам отбора Евро-2024.

«Аль-Айн» уже не отпустит Реброва, я так понимаю. Я считаю кандидатом на должность тренера сборной Юрия Максимова. Он знает всех игроков и у него есть авторитет.

УАФ нужно как можно быстрее определяться с кандидатурой, чтобы тренер уже подбирал футболистов. Иначе у нас могут быть проблемы и в июньских матчах», – сказал Саленко.

Отметим, что 16 июня Украина сыграет с Северной Македонией, 19 числа того же месяца – с Мальтой.