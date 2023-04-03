Англия03 апреля 2023, 16:57 |
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Экс-тренер Боруссии Менхенгладбах может возглавить Лестер
Ади Хюттер может заменить Брендана Роджерса
03 апреля 2023, 16:57 |
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Руководство «Лестера» сейчас занято поисками нового главного тренера после того, как вчера был уволен Брендан Роджерс.
По информации немецкого журналиста Кристиана Фалька, в числе претендентов на пост наставника «Лестера» присутствует имя Ади Хюттера. Он остается без работы с лета 2022 года, когда покинул «Боруссию» Менхенгладбах.
Также 53-летний австрийский специалист известен по работе с «Ред Булл Зальцбург», «Янг Бойз» и «Айнтрахтом» из Франкфурта.
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