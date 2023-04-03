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  4. Экс-тренер Боруссии Менхенгладбах может возглавить Лестер
Англия
03 апреля 2023, 16:57 |
88
0

Экс-тренер Боруссии Менхенгладбах может возглавить Лестер

Ади Хюттер может заменить Брендана Роджерса

03 апреля 2023, 16:57 |
88
0
Экс-тренер Боруссии Менхенгладбах может возглавить Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine. Ади Хюттер

Руководство «Лестера» сейчас занято поисками нового главного тренера после того, как вчера был уволен Брендан Роджерс.

По информации немецкого журналиста Кристиана Фалька, в числе претендентов на пост наставника «Лестера» присутствует имя Ади Хюттера. Он остается без работы с лета 2022 года, когда покинул «Боруссию» Менхенгладбах.

Также 53-летний австрийский специалист известен по работе с «Ред Булл Зальцбург», «Янг Бойз» и «Айнтрахтом» из Франкфурта.

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Ади Хюттер Брендан Роджерс Лестер
Источник Twitter
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