Экс-тренер Боруссии Менхенгладбах может возглавить Лестер

Руководство «Лестера» сейчас занято поисками нового главного тренера после того, как вчера был уволен Брендан Роджерс.

По информации немецкого журналиста Кристиана Фалька, в числе претендентов на пост наставника «Лестера» присутствует имя Ади Хюттера. Он остается без работы с лета 2022 года, когда покинул «Боруссию» Менхенгладбах.

Также 53-летний австрийский специалист известен по работе с «Ред Булл Зальцбург», «Янг Бойз» и «Айнтрахтом» из Франкфурта.