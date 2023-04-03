Цифры и факты. Важнейшие события 19-го тура УПЛ

Самые важные цифры минувшего тура – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» после 5 побед кряду теряет первые очки в весенней части сезона.

Завершается гостевая безничейная серия горняков, которая составила 11 матчей (+10-1). Последний раз дончане подписывали мировую с хозяевами 3 октября 2021года – 0:0 с «Динамо».

На 337-й минуте прерывается и сухая серия подопечных Игора Йовичевича.

Оранжево-черные забивают в общем 17 игр подряд, а на чужих полях – 12.

В ворота «Шахтера» 80-й раз назначают пенальти.

100-й матч в чемпионатах Украины в рядах горняков проводит Николай Матвиенко.

Дмитрий Крыськив становится четвертым игроком дончан после Брандау, Луиса Адриану и Александра Гладкого, поразившим ворота соперников на 1-й минуте.

Мяч, забитый Георгием Гочолейшвили, стал 900-м, пропущенным «Черноморцем» в УПЛ.

Домашняя безвыигрышная серия «моряков» во встречах с горняками достигает 17 матчей (=5-12).

Илья Путря на 426-й минуте прерывает безголевую серию одесситов в поединках с дончанами на своем поле. Он же становится автором 500-го гола «Черноморца» в чемпионатах Украины в родных стенах и 30-го для сине-черных в баталиях с оранжево-черными.

«Днепр-1» побеждает «Металлист 1925» во всех 3-х встречах в элитном дивизионе (мячи 8-1).

Подопечные Александра Кучера не уходят с поля без гола в гостях 13 матчей подряд.

Артем Довбик делает третий хет-трик в этом сезоне, повторяя рекорд УПЛ Сергея Реброва и Александра Косырина. При этом второй его гол стал 150-м для бело-сине-голубых в чемпионатах Украины, в том числе 20-м – с пенальти.

Артем Довбик становится автором самого скоростного гостевого «трюка со шляпой» в истории УПЛ. Три мяча в ворота харьковчан он забивает с интервалом в 10 минут и на 3 минуты перекрывает достижение 21-летней давности Мацея Ковальчика.

Днепряне реализовывают 8-й пенальти подряд.

Личный антирекорд обновляет «Металлист 1925», пропускающий в родных стенах 7 матчей кряду.

«Заря» одерживает 4-ю победу подряд (мячи 10-3).

Луганчане повторяют клубное достижение, продлив домашнюю беспроигрышную серию до 16 матчей (+12=4).

Черно-бело-красные забивают на своем поле 17 игр кряду.

Сергей Булеца становится автором 80-го гола «Зари» с пенальти, а Назарий Русин забивает 10-й мяч луганчан в поединках с «Рухом».

Желто-черные поднимают планку личного антирекорда, пропуская 10 игр кряду.

«Динамо» берет верх над «Львовом» в общем 9-й матч подряд (мячи 24-4), а в гостях во всех 7 (мячи 16-2).

Бело-синие празднуют 5-ю кряду викторию на чужих полях (мячи 9-1).

Киевляне продлевают три свои гостевые серии. Голевую – до 17 игр, безничейную – до 14 (+12-2), а сухую - до 298 минут.

Мирча Луческу становится 7-м тренером, проведшим 100 матчей на посту главного тренера «Динамо» за годы независимости (ЧУ - 63, КУ - 4, СК - 2, ЕК - 31). Под его руководством бело-синие 57 встреч выиграли, 17 завершили вничью, 26 проиграли (мячи 166-93).



ФК Динамо. Мирча Луческу

Мяч, забитый Эриком Рамиресом, стал 950-м для команд Луческу в чемпионатах Украины («Шахтер» - 817 голов, «Динамо» - 133).

200-й матч в динамовских рядах проводит Владимир Шепелев (ЧУ - 132, КУ - 13, СК - 3, ЕК - 52).

10-й мяч в карьере забивает Владислав Ванат (ЧУ - 9, ЕК - 1).

Первую викторию в УПЛ на тренерском посту празднует Руслан Ротань (в 5-м матче).

Голевая домашняя серия «Александрии» достигает 12 игр.

«Ворскла» терпит 40-е поражение с крупным счетом на чужих полях.

«Кривбасс» с 4-й попытки впервые побеждает в гостях у «Вереса».

Криворожцы выходят в единоличные «лидеры» сезона по числу удалений - 6.

Ровенчане обновляют три личных антирекорда, продлив домашнюю серию без побед до 11 матчей (=3-8) и пропуская в общем 15 игр подряд, а в родных стенах - 11.

«Металлист» подписывает 150-ю мировую в чемпионатах Украины.

Желто-синие прерывают свою 20-голевую пенальтийскую серию. Последний раз харьковчане не забивали с «точки» ровно 11 лет назад - 1 апреля 2012 года, когда в домашнем поединке с «Кривбассом» Марко Девич послал мяч выше ворот. Более продолжительные серии реализованных пенальти имели только «Динамо» (28) и «Арсенал» (25).

Безвыигрышная серия «Металлиста» достигает 12 игр (=5-7).

«Ингулец» вносит три поправки в таблицу личных рекордов, одержав 2-ю кряду победу в гостях и продлив безничейную серию до 11 игр (+5-6), а голевую – до 9.

Желто-красные по-прежнему не знают промаха с одиннадцатиметровой отметки, реализовав 10-й пенальти из 10.

Мяч, забитый Максимом Ковалевым, становится 100-м, пропущенным «Минаем» в элитном дивизионе.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Владислав Калитвинцев («Александрия»), 50-й – Алексей Хахлев («Заря»), 1-й – Рональд Матаррита («Днепр-1»), Игорь Потимков («Металлист 1925») и Александр Яцык («Динамо»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Максим Лунев («Кривбасс»), во 2-м – Олег Билык («Ингулец»).



СК Днепр-1

40-й мяч в УПЛ забивает Артем Довбик, 15-й – Сергей Булеца, 10-й – Андрей Кулаков, 1–й – Георгий Гочолейшвили (в 3-й игре), Владислав Погорелый, Клим Приходько (оба – в 4-й игре), Андрей Понедельник (в 11-й) и Владимир Салюк (в 17-й).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Андрей Близниченко («Верес»), Андрей Кулаков и Сергей Логинов (оба – «Александрия»).

Артем Довбик становится автором 60-го гола джокеров в сезоне-2022/23.

10-й пенальти из 12 реализовывает Артем Довбик, в том числе 7-й кряду, 3-й из 4-х - Илья Путря.

9-ю пенальтийскую дуэль из 27 выигрывает Евгений Волынец.

1-ю красную карточку в карьере зарабатывает Денис Устименко (в 56-м матче).

50-й пенальти в УПЛ назначает Виталий Романов, 20-й ворота гостей – Александр Дердо.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ