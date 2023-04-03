Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назар ВОЛОШИН: «Поздравляю Яцыка с дебютом»
Украина. Премьер лига
03 апреля 2023, 15:28 | Обновлено 03 апреля 2023, 15:39
470
0

Назар ВОЛОШИН: «Поздравляю Яцыка с дебютом»

Полузащитник «Динамо» – о победе над ФК «Львов»

03 апреля 2023, 15:28 | Обновлено 03 апреля 2023, 15:39
470
0
Назар ВОЛОШИН: «Поздравляю Яцыка с дебютом»
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин после выездной победы над ФК «Львов» (2:0) поделился мыслями об игре и рассказал об адаптации молодых игроков в первой команде.

- Какие впечатления у вас остались после игры с ФК «Львов»? Что получалось, а что нет?
- Впечатления после матча остались хорошие, положительные, потому что мы победили и завоевали три очка. А по поводу того, что у нас не вышло, скажут тренеры.

- Обычно матчи после паузы, связанной с поединками сборных команд, даются с трудом, тем важнее было одержать победу?
- Да, было немного тяжело, но мы смогли перестроиться и показать хороший, качественный футбол. Мы должны постоянно побеждать и получать больше очков независимо от обстоятельств.

- Не успокаивал ли тот факт, что соперник находился на последней строчке в турнирной таблице? Не думали ли о том, что победу одержите легко?
- Нет, мы не смотрим перед матчем, кто из соперников на каком месте находится. Каждая команда в УПЛ сражается и тоже хочет побеждать. Потому все наши соперники всегда мотивированы, особенно на матче против «Динамо».

- «Динамо» создало много опасных моментов в течение матча, и казалось, что счет должен быть больше. Два забитых мяча не в полной мере отражают ваше преимущество на поле?
- Да, действительно, у нас было много моментов, но я думаю, неважно сколько мы забили голов – главное, что победили, это самое важное. Как говорится, достаточно забить на один мяч больше, чем соперник.

- «Динамо» тоже понемногу меняется, к основному составу все чаще привлекаются молодые игроки, например, вчера дебютировал Яцык, раньше – вы, Царенко и Дячук. Как проходит процесс адаптации, полностью ли привыкли к требованиям в первой команде?
- Могу сказать, что процесс адаптации еще продолжается, он не проходит быстро, нужно время, чтобы полностью освоиться. А что касается Яцыка, поздравляю его с дебютом и желаю дальнейших успехов в составе команды.

- Мирча Луческу на пресс-конференции отметил тяжелое поле, не было ли решение провести поединок на стадионе СКИФ попыткой соперника нивелировать преимущество «Динамо» в технике и комбинационной игре?
- Да, поле, действительно, было не в очень хорошем состоянии, но не буду оригинальным, сказав, что оно одинаково тяжело и для нас и для соперника.

- Это был 100-й матч Луческу во главе «Динамо» или особенно приятно одержать победу в юбилейном поединке наставника?
- На самом деле, до игры мы даже не знали, что поединок со «Львовом» будет 100-м для Мирчи Луческу, но после матча увидели новость об этом, и, конечно, стало еще приятнее.

По теме:
Франческо БАРАНКА: «Проверим всю информацию по матчу Минай – Ингулец»
ВИДЕО. Лучшие голы 19-го тура УПЛ: шедевр Крыськива, заготовка Динамо
Клим ПРИХОДЬКО: «Удаление только завело нас. Мы больше сплотились»
Назар Волошин Динамо Киев Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Львов - Динамо Александр Яцык
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Беседин забил за Омонию, прервав ужасную серию без голов
Футбол | 02 апреля 2023, 19:35 29
ВИДЕО. Беседин забил за Омонию, прервав ужасную серию без голов
ВИДЕО. Беседин забил за Омонию, прервав ужасную серию без голов

До этого Артем забивал почти два года назад. Также Безус отличился ассистом

Пощечина лидеру. Милан на выезде унизил Наполи
Футбол | 02 апреля 2023, 23:41 4
Пощечина лидеру. Милан на выезде унизил Наполи
Пощечина лидеру. Милан на выезде унизил Наполи

На поле феерили Леау, Браим Диас и Салемакерс

Первое фиаско Боэли. Уволив Поттера, в Челси пошли по тропе Абрамовича?
Футбол | 03.04.2023, 13:31
Первое фиаско Боэли. Уволив Поттера, в Челси пошли по тропе Абрамовича?
Первое фиаско Боэли. Уволив Поттера, в Челси пошли по тропе Абрамовича?
ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»
Футбол | 03.04.2023, 14:25
ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»
ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»
Таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Днепр-1, Заря и Динамо сократили отставание
Футбол | 02.04.2023, 17:16
Таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Днепр-1, Заря и Динамо сократили отставание
Таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Днепр-1, Заря и Динамо сократили отставание
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер остался без Степаненко, а также трех вингеров
Шахтер остался без Степаненко, а также трех вингеров
02.04.2023, 20:30 8
Футбол
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
02.04.2023, 01:25 24
Бокс
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
02.04.2023, 06:27
Футбол
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
02.04.2023, 00:05
Бокс
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
02.04.2023, 19:45 2
Футбол
Энтони Джошуа – Джермейн Франклин. Возвращение Эй-Джея. Видео боя
Энтони Джошуа – Джермейн Франклин. Возвращение Эй-Джея. Видео боя
02.04.2023, 01:55
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
03.04.2023, 11:22 17
Футбол
Мировой рекорд. Самым сильным человеком Европы стал украинский стронгмен
Мировой рекорд. Самым сильным человеком Европы стал украинский стронгмен
02.04.2023, 21:23
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности