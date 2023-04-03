Назар ВОЛОШИН: «Поздравляю Яцыка с дебютом»

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин после выездной победы над ФК «Львов» (2:0) поделился мыслями об игре и рассказал об адаптации молодых игроков в первой команде.

- Какие впечатления у вас остались после игры с ФК «Львов»? Что получалось, а что нет?

- Впечатления после матча остались хорошие, положительные, потому что мы победили и завоевали три очка. А по поводу того, что у нас не вышло, скажут тренеры.

- Обычно матчи после паузы, связанной с поединками сборных команд, даются с трудом, тем важнее было одержать победу?

- Да, было немного тяжело, но мы смогли перестроиться и показать хороший, качественный футбол. Мы должны постоянно побеждать и получать больше очков независимо от обстоятельств.

- Не успокаивал ли тот факт, что соперник находился на последней строчке в турнирной таблице? Не думали ли о том, что победу одержите легко?

- Нет, мы не смотрим перед матчем, кто из соперников на каком месте находится. Каждая команда в УПЛ сражается и тоже хочет побеждать. Потому все наши соперники всегда мотивированы, особенно на матче против «Динамо».

- «Динамо» создало много опасных моментов в течение матча, и казалось, что счет должен быть больше. Два забитых мяча не в полной мере отражают ваше преимущество на поле?

- Да, действительно, у нас было много моментов, но я думаю, неважно сколько мы забили голов – главное, что победили, это самое важное. Как говорится, достаточно забить на один мяч больше, чем соперник.

- «Динамо» тоже понемногу меняется, к основному составу все чаще привлекаются молодые игроки, например, вчера дебютировал Яцык, раньше – вы, Царенко и Дячук. Как проходит процесс адаптации, полностью ли привыкли к требованиям в первой команде?

- Могу сказать, что процесс адаптации еще продолжается, он не проходит быстро, нужно время, чтобы полностью освоиться. А что касается Яцыка, поздравляю его с дебютом и желаю дальнейших успехов в составе команды.

- Мирча Луческу на пресс-конференции отметил тяжелое поле, не было ли решение провести поединок на стадионе СКИФ попыткой соперника нивелировать преимущество «Динамо» в технике и комбинационной игре?

- Да, поле, действительно, было не в очень хорошем состоянии, но не буду оригинальным, сказав, что оно одинаково тяжело и для нас и для соперника.

- Это был 100-й матч Луческу во главе «Динамо» или особенно приятно одержать победу в юбилейном поединке наставника?

- На самом деле, до игры мы даже не знали, что поединок со «Львовом» будет 100-м для Мирчи Луческу, но после матча увидели новость об этом, и, конечно, стало еще приятнее.