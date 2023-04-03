Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франческо БАРАНКА: «Проверим всю информацию по матчу Минай – Ингулец»
Украина. Премьер лига
03 апреля 2023, 15:18 |
407
0

Франческо БАРАНКА: «Проверим всю информацию по матчу Минай – Ингулец»

Глава комитета этики и честной игры УАФ – о том, что матч мог быть договорным

03 апреля 2023, 15:18 |
407
0
Франческо БАРАНКА: «Проверим всю информацию по матчу Минай – Ингулец»
ФК Минай

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка прокомментировал информацию о том, что матч 19-го тура УПЛ «Минай» – «Ингулец» (1:2) мог быть договорным.

«Мы уже работаем над этим. Мы проверим всю информацию, и после этого будем понимать, все было хорошо в матче или нет.

Конечно, мы на предыдущей стадии, так что не можем делать никаких заявлений. Но, как и любую информацию, проанализируем ее внимательно», – сказал Баранка.

Отметим, что «Ингулец» вырвал победу на последних секундах компенсированного времени, забив с пенальти.

По теме:
Назар ВОЛОШИН: «Поздравляю Яцыка с дебютом»
ВИДЕО. Лучшие голы 19-го тура УПЛ: шедевр Крыськива, заготовка Динамо
Клим ПРИХОДЬКО: «Удаление только завело нас. Мы больше сплотились»
Франческо Баранка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Минай Минай - Ингулец
Источник Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первое фиаско Боэли. Уволив Поттера, в Челси пошли по тропе Абрамовича?
Футбол | 03 апреля 2023, 13:31 0
Первое фиаско Боэли. Уволив Поттера, в Челси пошли по тропе Абрамовича?
Первое фиаско Боэли. Уволив Поттера, в Челси пошли по тропе Абрамовича?

Решение, которое напрашивалось, является вовсе не таким однозначным, как может показаться…

Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера
Футбол | 02 апреля 2023, 16:58 97
Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера
Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера

Команды показали очень динамичную игру, на которую интересно было смотреть

Сергей КОВАЛЕЦ: «Первый тайм у нас не получился с точки зрения остроты»
Футбол | 03.04.2023, 09:10
Сергей КОВАЛЕЦ: «Первый тайм у нас не получился с точки зрения остроты»
Сергей КОВАЛЕЦ: «Первый тайм у нас не получился с точки зрения остроты»
Таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Днепр-1, Заря и Динамо сократили отставание
Футбол | 02.04.2023, 17:16
Таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Днепр-1, Заря и Динамо сократили отставание
Таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Днепр-1, Заря и Динамо сократили отставание
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Футбол | 03.04.2023, 11:22
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Может выйти на Усика. Уайлдер стал первым номером рейтинга WBA
Может выйти на Усика. Уайлдер стал первым номером рейтинга WBA
02.04.2023, 14:45 1
Бокс
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
01.04.2023, 21:23 46
Футбол
Уничтоженных рашистов больше. Кремлевский диктатор получил отчет по потерям
Уничтоженных рашистов больше. Кремлевский диктатор получил отчет по потерям
01.04.2023, 11:01
Война
Энтони Джошуа – Джермейн Франклин. Возвращение Эй-Джея. Видео боя
Энтони Джошуа – Джермейн Франклин. Возвращение Эй-Джея. Видео боя
02.04.2023, 01:55
Бокс
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
02.04.2023, 00:05
Бокс
Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси
Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси
02.04.2023, 23:00 6
Футбол
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
02.04.2023, 06:27
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
02.04.2023, 06:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности