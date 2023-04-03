Франческо БАРАНКА: «Проверим всю информацию по матчу Минай – Ингулец»
Глава комитета этики и честной игры УАФ – о том, что матч мог быть договорным
Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка прокомментировал информацию о том, что матч 19-го тура УПЛ «Минай» – «Ингулец» (1:2) мог быть договорным.
«Мы уже работаем над этим. Мы проверим всю информацию, и после этого будем понимать, все было хорошо в матче или нет.
Конечно, мы на предыдущей стадии, так что не можем делать никаких заявлений. Но, как и любую информацию, проанализируем ее внимательно», – сказал Баранка.
Отметим, что «Ингулец» вырвал победу на последних секундах компенсированного времени, забив с пенальти.
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