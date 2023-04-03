Рейтинг ATP. Алькарас уступил корону Джоковичу, Синнер снова в топ-10
Виталий Сачко вернулся в третью сотню
Две последние недели мужчины провели на кортах хардового Мастерса в Майами.
Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас не смог защитить прошлогодний титул во Флориде и отдал первую строчку сербу Новаку Джоковичу.
Финалист турнира в Майами итальянец Янник Синнер повторил лучшее достижение в карьере, вернувшись на девятую строчку мировой классификации. Также в первой десятке произошло несколько небольших изменений.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то наш лидер Алексей Крутых потерял семь позиции. Зато многие за две недели хорошо понабирали очков. Виталий Сачко вернулся в третью сотню, Эрик Ваншельбойм улучшил свое положение на 47 позиций. Также в плюсе остались Илья Марченко, Владислав Орлов, Александр Овчаренко, Вячеслав Белинский и Александр Брайнин.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
В чемпионской гонке в лидеры выбился Медведев, Синнер уже четвертый.
Чемпионская гонка ATP
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