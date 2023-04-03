Рейтинг WTA. Квитова вернулась в десятку, Завацкая поднялась на 36 позиций

Две последние недели женщины провели на кортах турнира WTA 1000 в Майами.

Соревнования во Флориде выиграла 33-летняя чешка Петра Квитова, которая впервые за полтора года вернулась в топ-10.

Также немного улучшила свое место гречанка Мария Саккари, швейцарка Белинда Бенчич покинула первую десятку.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Ангелина Калинина, Марта Костюк и Дарья Снигур немного потеряли. На четыре строчки поднялась Леся Цуренко, на две – Даяна Ястремская, солидно добавила Катарина Завацкая.

Украинки в рейтинге WTA





Людмила Киченок сохранила седьмую позицию в парном рейтинге. Костюк здесь 32-я, Надежда Киченок – 59-я. Ангелина поднялась на 63 места и теперь занимает 120-ю строчку.

Топ-10 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке в число лидеров ворвалась Квитова, у остальных изменения незначительные.

Чемпионская гонка WTA

Украинки провели не лучшие две недели, поэтому практически все остались в минусе в Чемпионской гонке.

Украинки в Чемпионской гонке WTA