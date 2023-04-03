Рейтинг WTA. Квитова вернулась в десятку, Завацкая поднялась на 36 позиций
Белинда Бенчич покинула топ-10
Две последние недели женщины провели на кортах турнира WTA 1000 в Майами.
Соревнования во Флориде выиграла 33-летняя чешка Петра Квитова, которая впервые за полтора года вернулась в топ-10.
Также немного улучшила свое место гречанка Мария Саккари, швейцарка Белинда Бенчич покинула первую десятку.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Ангелина Калинина, Марта Костюк и Дарья Снигур немного потеряли. На четыре строчки поднялась Леся Цуренко, на две – Даяна Ястремская, солидно добавила Катарина Завацкая.
Украинки в рейтинге WTA
Людмила Киченок сохранила седьмую позицию в парном рейтинге. Костюк здесь 32-я, Надежда Киченок – 59-я. Ангелина поднялась на 63 места и теперь занимает 120-ю строчку.
Топ-10 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке в число лидеров ворвалась Квитова, у остальных изменения незначительные.
Чемпионская гонка WTA
Украинки провели не лучшие две недели, поэтому практически все остались в минусе в Чемпионской гонке.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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