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  4. Рейтинг WTA. Квитова вернулась в десятку, Завацкая поднялась на 36 позиций
WTA
03 апреля 2023, 13:21 | Обновлено 03 апреля 2023, 13:22
652
0

Рейтинг WTA. Квитова вернулась в десятку, Завацкая поднялась на 36 позиций

Белинда Бенчич покинула топ-10

03 апреля 2023, 13:21 | Обновлено 03 апреля 2023, 13:22
652
0
Рейтинг WTA. Квитова вернулась в десятку, Завацкая поднялась на 36 позиций
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Две последние недели женщины провели на кортах турнира WTA 1000 в Майами.

Соревнования во Флориде выиграла 33-летняя чешка Петра Квитова, которая впервые за полтора года вернулась в топ-10.

Также немного улучшила свое место гречанка Мария Саккари, швейцарка Белинда Бенчич покинула первую десятку.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Ангелина Калинина, Марта Костюк и Дарья Снигур немного потеряли. На четыре строчки поднялась Леся Цуренко, на две – Даяна Ястремская, солидно добавила Катарина Завацкая.

Украинки в рейтинге WTA


Людмила Киченок сохранила седьмую позицию в парном рейтинге. Костюк здесь 32-я, Надежда Киченок – 59-я. Ангелина поднялась на 63 места и теперь занимает 120-ю строчку.

Топ-10 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке в число лидеров ворвалась Квитова, у остальных изменения незначительные.

Чемпионская гонка WTA

Украинки провели не лучшие две недели, поэтому практически все остались в минусе в Чемпионской гонке.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Мария Саккари Дарья Снигур Петра Квитова Белинда Бенчич
Источник Sport.ua
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