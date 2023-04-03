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  4. ФОТО. Костюк анонсировала создание собственного благотворительного фонда
WTA
03 апреля 2023, 13:39 |
458
1

ФОТО. Костюк анонсировала создание собственного благотворительного фонда

Украинская теннисистка опубликовала новый пост в своем Instagram

03 апреля 2023, 13:39 |
458
1
ФОТО. Костюк анонсировала создание собственного благотворительного фонда
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 39) опубликовала новый пост в своем Instagram.

На одному з фото зображено документ з написом «Статус благодійної організації «Благодійний фонд Марти Костюк».

Отметим, что ранее Марта активно принимала участие в приобретении автомобилей и дронов для ВСУ.

Последним турниром Костюк были соревнования в Майами, где она вышла во 2-й раунд, но не смогла пройти Анастасию Потапову.

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Марта Костюк благотворительность lifestyle фото
Источник Instagram
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Макс Максов
Молодець! Бажаю успіхів і перемог, в майбутніх турнірах! 
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