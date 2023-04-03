ФОТО. Костюк анонсировала создание собственного благотворительного фонда

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 39) опубликовала новый пост в своем Instagram.

На одному з фото зображено документ з написом «Статус благодійної організації «Благодійний фонд Марти Костюк».

Отметим, что ранее Марта активно принимала участие в приобретении автомобилей и дронов для ВСУ.

Последним турниром Костюк были соревнования в Майами, где она вышла во 2-й раунд, но не смогла пройти Анастасию Потапову.