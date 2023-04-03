WTA03 апреля 2023, 13:39 |
458
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ФОТО. Костюк анонсировала создание собственного благотворительного фонда
Украинская теннисистка опубликовала новый пост в своем Instagram
03 апреля 2023, 13:39 |
458
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 39) опубликовала новый пост в своем Instagram.
На одному з фото зображено документ з написом «Статус благодійної організації «Благодійний фонд Марти Костюк».
Отметим, что ранее Марта активно принимала участие в приобретении автомобилей и дронов для ВСУ.
Последним турниром Костюк были соревнования в Майами, где она вышла во 2-й раунд, но не смогла пройти Анастасию Потапову.
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