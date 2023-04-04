Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Интер. Итальянское дерби в матче 1/2 финала Кубка
Италия
04 апреля 2023, 00:29 | Обновлено 04 апреля 2023, 03:46
570
0

Ювентус – Интер. Итальянское дерби в матче 1/2 финала Кубка

Поединок состоится 4 апреля в 22:00 по Киеву

04 апреля 2023, 00:29 | Обновлено 04 апреля 2023, 03:46
570
0
Ювентус – Интер. Итальянское дерби в матче 1/2 финала Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

4 апреля на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 1/2 финала Кубка Италии, в котором «Ювентус» встретится с «Интером». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Клуб не может сейчас полностью сосредоточиться на сугубо футбольных событиях - началось основное разбирательство в суде того, что наворотило предыдущее руководство. Тем не менее, Старая Синьора восприняла такой удар достойно. Аллегри, очевидно, намерен пробиться в Лигу чемпионов через черный ход, выиграв менее рейтинговый еврокубок - Лигу Европы. В плей-офф там уже пройдено Нант с Фрайбургом. Впрочем, и в Серии А остаются шансы вернутся в топ-4, несмотря на крупный штраф. Бьянконери достаточно активно выигрывали, особенно на фоне нестабильности конкурентов и сокращали отставание. Вот и Верону после паузы обыграли с прагматичным и фирменным счетом – 1:0.

Интер

Команда пока еще не составила для себя полноценной оценки за нынешний сезон. Очень уж противоречивые результаты команды. С одной стороны, нельзя отрицать успехов Симоне Индзаги и в этом футбольном году. Тут и защита статуса обладателя Суперкубка, еще и с 3:0 в дерби с Миланом. И Лига чемпионов, где снова вышли из группы, а потом и разобрались, пусть и очень прагматично (1:0, 0:0), с Порту. Да и в Серии А нельзя говорить о провале нерадзурри, они встретили апрель в тройке лидеров. Другое дело, что осечек многовато. Особенно частыми были неудачи накануне паузы на игры сборных, когда в 4-х турах было 3 поражения. Только проблемы конкурентов позволили тогда удержаться в группе лидеров. Но уроки извлечь не получилось, или паузы в 2 недели не хватило для работы над ошибками – Фиорентине дома уступили 0:1.

Статистика личных встреч

Прошлый сезон был успешным для Интера: 4 очка в Кальчо, победы, пусть и в экстра-тайме, в Суперкубке и Кубке. Но в розыгрыше Серии А 2022/2023 уже дважды, в том числе и в марте, выигрывал Ювентус.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество в этой паре Ювентусу. Но, с учетом важности поединка, ставим на прагматичные тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 1,7.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Вест Хэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ювентус – Интер Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус Интер Милан Ювентус - Интер Кубок Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина вернулась, Усику назначили соперника, в сборную приглашают Билича
Футбол | 04 апреля 2023, 01:30 0
Свитолина вернулась, Усику назначили соперника, в сборную приглашают Билича
Свитолина вернулась, Усику назначили соперника, в сборную приглашают Билича

Главные новости за 3 апреля на Sport.ua

Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины
Футбол | 03 апреля 2023, 19:35 32
Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины
Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины

На должность претендует Славен Билич

Франклин рассказал, из-за чего возникла ссора с Джошуа после боя
Бокс | 03.04.2023, 14:52
Франклин рассказал, из-за чего возникла ссора с Джошуа после боя
Франклин рассказал, из-за чего возникла ссора с Джошуа после боя
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
Футбол | 03.04.2023, 17:26
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
Йожеф САБО: «Ротань? Я бы отказался руководить тремя командами»
Футбол | 03.04.2023, 20:55
Йожеф САБО: «Ротань? Я бы отказался руководить тремя командами»
Йожеф САБО: «Ротань? Я бы отказался руководить тремя командами»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
02.04.2023, 22:19 40
Футбол
Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси
Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси
02.04.2023, 23:00 8
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Днепр-1, Заря и Динамо сократили отставание
Таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Днепр-1, Заря и Динамо сократили отставание
02.04.2023, 17:16 7
Футбол
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
03.04.2023, 21:00 13
Бокс
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
02.04.2023, 19:45 4
Футбол
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
02.04.2023, 01:25 24
Бокс
Может выйти на Усика. Уайлдер стал первым номером рейтинга WBA
Может выйти на Усика. Уайлдер стал первым номером рейтинга WBA
02.04.2023, 14:45 2
Бокс
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
02.04.2023, 02:20 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности