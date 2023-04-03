Клим ПРИХОДЬКО: «Удаление только завело нас. Мы больше сплотились»

Полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

– Сегодня не совсем привычный состав. Насколько тяжело было без ребят, постоянно играющих в основном составе?

– Я не могу так сказать. У нас коллектив – это одна большая семья. Каждый дерется друг за друга. И это нормально, когда кто выпадает и выходит кто другой. Это не проблема. Мы все вместе будем сражаться в каждом матче.

– Вы в каждом матче получаете желтые, красные карточки, пенальти. Если так будете и дальше – до конца сезона не хватит игроков…

– Это не ко мне вопрос больше. Вы знаете, к кому это больше.

– Чувствовалось ли это напряжение? Ведь на скамейках запасных было очень жарко. На поле это ощущается?

– Я бы так не сказал. До красной карты было вообще без напряжения, мы просто пытались играть в футбол. Да, не получалось как нам хотелось. А вот после удаления стало немного напряженнее и тяжелее, но мы все равно выстояли и еще забили вдесятером. Мои поздравления, ребята молодцы.

– Было такое впечатление, что это удаление только завело «Кривбасс».

– Так и есть. Мы больше сплотились, мы сказали, что будем биться за каждого, за Устименко. Каждый будет сражаться за двоих, за троих. Это не проблема.

– У Юрия Вернидуба уже была команда с мужиками. Сегодня он сказал, что вы тоже – мужики. Насколько такая характеристика от главного тренера важна для вас?

– Ему виднее, все же он видит это с другой стороны. Нам приятно, конечно, мы деремся. Мы криворожцы – мы будем драться до последнего.