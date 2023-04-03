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  4. Клим ПРИХОДЬКО: «Удаление только завело нас. Мы больше сплотились»
Украина. Премьер лига
03 апреля 2023, 11:55 | Обновлено 03 апреля 2023, 12:02
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Клим ПРИХОДЬКО: «Удаление только завело нас. Мы больше сплотились»

Хавбек «Кривбасса» – о победе над «Вересом»

03 апреля 2023, 11:55 | Обновлено 03 апреля 2023, 12:02
210
0
Клим ПРИХОДЬКО: «Удаление только завело нас. Мы больше сплотились»
ФК Кривбасс. Клим Приходько

Полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

– Сегодня не совсем привычный состав. Насколько тяжело было без ребят, постоянно играющих в основном составе?
– Я не могу так сказать. У нас коллектив – это одна большая семья. Каждый дерется друг за друга. И это нормально, когда кто выпадает и выходит кто другой. Это не проблема. Мы все вместе будем сражаться в каждом матче.

– Вы в каждом матче получаете желтые, красные карточки, пенальти. Если так будете и дальше – до конца сезона не хватит игроков…
– Это не ко мне вопрос больше. Вы знаете, к кому это больше.

– Чувствовалось ли это напряжение? Ведь на скамейках запасных было очень жарко. На поле это ощущается?
– Я бы так не сказал. До красной карты было вообще без напряжения, мы просто пытались играть в футбол. Да, не получалось как нам хотелось. А вот после удаления стало немного напряженнее и тяжелее, но мы все равно выстояли и еще забили вдесятером. Мои поздравления, ребята молодцы.

– Было такое впечатление, что это удаление только завело «Кривбасс».
– Так и есть. Мы больше сплотились, мы сказали, что будем биться за каждого, за Устименко. Каждый будет сражаться за двоих, за троих. Это не проблема.

– У Юрия Вернидуба уже была команда с мужиками. Сегодня он сказал, что вы тоже – мужики. Насколько такая характеристика от главного тренера важна для вас?
– Ему виднее, все же он видит это с другой стороны. Нам приятно, конечно, мы деремся. Мы криворожцы – мы будем драться до последнего.

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Клим Приходько чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Кривбасс
Источник ФК Кривбасс
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