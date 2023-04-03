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Украина. Премьер лига
03 апреля 2023, 11:03 | Обновлено 03 апреля 2023, 11:09
687
0

Александр РЫБКА: «Расценивал матч с Динамо, как рядовой»

Голкипер «Львова» – о поединке против бывшего клуба

03 апреля 2023, 11:03 | Обновлено 03 апреля 2023, 11:09
687
0
Александр РЫБКА: «Расценивал матч с Динамо, как рядовой»
ФК Львов. Александр Рыбка

35-летний голкипер «Львова» Александр Рыбка прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:2) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы делали все возможное, чтобы достичь нужного нам результата. Чуть-чуть не дотерпели. Трудно было... В «Динамо» выступают хорошие и перспективные футболисты, у них хорошая молодежь. Это сыграло важную роль в сегодняшнем поединке.

Я был рад увидеться со старыми знакомыми: с Денисом Гармашем, Сергеем Сидорчуком, Олегом Гусевым, Александром Шовковским. Словом, со всеми, с кем еще играл когда-то за «Динамо». Всегда приятно встречаться с ними. Хочу пожелать киевлянам только удачи. За кого болею в борьбе за чемпионство? Это секрет.

Я расценивал матч против «Динамо», как рядовой. Больше думал о результате и очках своей команды. У нас немало травмированных, несколько ребят вылетели из-за повреждений. Те молодые футболисты, которые вышли вместо них, воспользовались шансом, как по мне. Они - молодцы, проявили себя.

Думаю, что мы исправим ситуацию, если мы и дальше будем так работать. Верю ли я в сохранение места в УПЛ? Конечно, иначе нет смысла выходить на поле. Шанс еще есть. Смена тренера? Это всегда толчок и своеобразный импульс, положительный шок. У «Львова» тяжелый календарь, но мы будем бороться до конца», - сказал Рыбка.

Напомним, Александр Рыбка выступал за «Динамо» в 2005-2010 и 2014-2016 годах.

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Александр Рыбка Львов Динамо Киев Львов - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Футбол 24
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