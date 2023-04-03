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  4. Шахтер повторил рекорд по ударам в одном матче, державшийся почти 8 лет
Украина. Премьер лига
03 апреля 2023, 10:41 |
2971
0

Шахтер повторил рекорд по ударам в одном матче, державшийся почти 8 лет

Что правда, победы «горнякам» это достижение так и не принесло

03 апреля 2023, 10:41 |
2971
0
Шахтер повторил рекорд по ударам в одном матче, державшийся почти 8 лет
shakhtar.com

Накануне «Шахтер» в поединке 19-го тура УПЛ на выезде сыграл вничью против «Черноморца» (2:2).

В этом матче, по подсчетам Wyscout, «горняки» нанесли по воротам соперника 31 удар, что является рекордным показателем для «Шахтера» за последние практически 8 лет.

В последний раз столько же (31) ударов в рамках одного матча игроки донецкой команды по воротам соперника наносили в игре против запорожского «Металлурга», которая состоялась 28 августа 2015 года и завершилась победой «горняков» со счетом 2:0. Тогда главным тренером «Шахтера» являлся Мирча Луческу.

Отметим, что во вчерашнем матче против «Черноморца» в створ ворот соперника пришлись только 7 ударов «Шахтера» из 31. Показатель ожидаемых голов «горняков» составил 3,15xG. У «моряков» статистики насчитали 9 ударов, 5 – в створ, показатель ожидаемых голов – 1,94xG.

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Шахтер Донецк Черноморец - Шахтер Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига выбор редакции статистика
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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